Les parents d'élèves bretons inquiets face au déconfinement : "mon enfant va servir de cobaye ?"

Ils avaient été les premiers à fermer et seront les premiers à rouvrir. Les établissements scolaires accueilleront "progressivement" des élèves à partir du 11 mai a annoncé Emmanuel Macron ce lundi 13 avril lors d'une allocution à la télévision et à la radio. Une décision qui interroge les parents d'élèves bretons et suscite même des inquiétudes.

Comment vont-ils faire au self ?

"Nos enfants vont servir de cobaye ?" s'insurge Solène une habitante d'Ille-et-Vilaine. "Ce n'est pas simple pour les parents mais je ne comprends pas pourquoi on doit rouvrir les écoles en premier. Comment les gestes barrières vont-ils être respectés?" Virginie est catégorique, "mes enfants ne retourneront pas à l'école, c'est trop dangereux."

_"Ma fille, lycéenne, est très inquiète. Elle se dit qu'il n'y aura pas asse de masques, pas assez de savon, il n'y en avait pas avant la crise du coronavirus,"confie Nolwen, une habitante de Beltz dans le Morbihan. "Comment vont-ils respecter les gestes de sécurité au self ou dans le car scolaire ? Je sais qu'il faut reprendre mais ça me pose beaucoup de questions..."_

Les parents d'élèves craignent que leurs enfants soient les premiers vecteurs du virus et ne viennent ensuite contaminer leurs parents ou leurs grands-parents. Pour l'heure, les conditions d'accueil des enfants ne semblent pas définies. "Nous avons un mois pour y travailler avec le rectorat et la préfecture," précise Stéphane Mulliez, le directeur général de l'Agence régionale de santé de Bretagne.

Il ne faut pas que ce soit l'école comme avant.

Du côté des enseignants, la circonspection domine. "On s'attendait à rouvrir plus tard," assure Ghislaine David, représentante du syndicat d'enseignants SnuiPP d'Ille-et-Vilaine. "La première réaction qui domine c'est de l'inquiétude car c'est une date à la fois proche et loin de nous. J'espère que nous serons consulter sur la reprise car nous serons en première ligne avec des enfants vecteurs de la maladie." Selon l'enseignante, "il ne faut pas que ce soit l'école comme avant. Il va falloir repenser les choses. Les élèves ont perdu des connaissances et il va falloir s'adapter."