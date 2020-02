Les parents d'élèves de Cavaillon soutiennent les professeurs en grève contre le nouveau bac

Une trentaine de parents d'élèves étaient devant le Lycée Dauphin à cavaillon pendant les épreuves de contrôle continu du nouveau bac. Ils soutiennent les professeurs en grève et demande le retrait de la réforme du bac.

Parents d'élèves et enseignants opposés à la réforme du bac ont partagé un café devant le lycée Dauphin à Cavaillon

Cavaillon, France

A Cavaillon, les parents d'élèves étaient devant le lycée Ismaël Dauphin jeudi matin pour soutenir les enseignants en grève contre le nouveau bac. Quelques minutes avant l'épreuve d'E3C, l'Epreuve Commune de Contrôle Continu, une trentaine de parents d'élèves redoutaient les conséquences pour l'avenir de leurs enfants. Comme les enseignants, ils estiment que la nouvelle formule du baccalauréat est mal organisée et qu'elle comporte le risque d'un bac local avec des sujets choisis et corrigés à Cavaillon.

Bac sans valeur, bâclé dans l'inconnu

Sur le parking du lycée Ismaël Dauphin de Cavaillon, Fatima frissonne pendant que sa file passe l'Epreuve Commune de Contrôle Continu de mathématiques : "les prof ont raison. C'est bâclé; on ne sait pas où on va. C'est l'inconnu total". Fatima s'inquiète pour "après le bac" comme Rémy; son fils passe les E3C cette année : "un bac local, c'est donner davantage de moyens à un lycée plutôt qu'à un autre. L'équité et la justice dans la scolarité, c'est pas ça! C'est donner les moyens à tout le monde".

Gilles critique sévèrement le bac. Sa fille passe les E3C mais ce papa estime que "tout est fait de travers. Il y a des sujets différents selon les villes. C'est un problème pour nos enfants et leurs choix professionnels". Carole considère que le bac de sa fille "n'aura aucune valeur. Enfin... il a aura une valeur différente d'un établissement à un autre. Je ne trouve pas normal que les profs corrigent les élèves de leur établissement".

Blabla, mépris et réforme à refaire

Benjamin était venu prendre un café avec les enseignants en grève à la porte du lycée pour refuser "de se faire enfumer par tout le blabla du gouvernement. C'est du manque d'effectifs à outrance". Rémy lui veut se faire entendre du gouvernement : "ce que je demande au ministère, c'est qu'il reçoive les profs, les professionnels qui font leur boulot et qui ont des choses à dire. Il y en a marre de ce mépris". Nathalie est plus catégorique : "la réforme n'est pas bonne; il faut la revoir."