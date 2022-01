Les parents d'élèves de l'école Jean-Mermoz de Marseille à nouveau mobilisés

Cela fait des mois que les parents d'élèves de l'école Jean-Mermoz, dans le 8e arrondissement de Marseille, dénoncent la situation au sein de l'établissement. Ils ont décidé de se mobiliser à nouveau ce lundi matin avec plusieurs revendications notamment la réintégration du directeur suspendu il y a plusieurs mois pour avoir dénoncé des dysfonctionnements dans l'attribution de dérogations à des famille.

Ce lundi matin devant l'école, les parents d'élèves ont décidé de se réunir pour demander notamment la réintégration du directeur, Pierre Massi, provisoirement remplacé, mais aussi pour dénoncer une situation qui se dégrade au sein de l'école : "Par exemple on a eu plusieurs cas de Covid de maîtresses. On ne l'a pas su par un mail officiel, on l'a su que par un groupe WhatsApp des parents. Le directeur par intérim doit revenir" souligne sur France Bleu Provence Stéphane Boumendil, représentant de parents d'élèves de l'école. Les parents estiment aujourd'hui encore ne pas être au courant de la situation sanitaire de l'école (nombre de cas positifs, nombre de classes fermées).

Il y a quelques jours, les parents d'élèves ont également écrit une lettre au recteur pour évoquer des changements imposés notamment dans la cour de récréation. Extrait de la lettre : "Le jardin qui signait la carte d'identité de notre maternelle n'est plus accessible à personne et complètement laissé à l'abandon depuis plusieurs semaines. Motif invoqué : il faut d'abord "analyser" la terre (?!? ...). Toutes les photos d'enfant doivent être enlevées des murs. Motif invoqué : le papier risque de prendre feu en cas d'incendie... Le four à céramique a été débranché et enlevé qui va sans doute être jeté…Les parents sont sommés de retirer le parcours d'escalade et les jardinières que nous avions installées durant les garden party du samedi pour les élèves, des aménagement pourtant votés à l'unanimité par le conseil d'école en présence d'un élu de la municipalité de secteur. Un nouveau règlement intérieur a été imposé sans concertation ni dialogue avec les parents élus avec « sanctions à discrétion des enseignants », des mesures pourtant rigoureusement interdites par la loi en maternelle."

Le rectorat et l'Éducation nationale reprochent de leur côté au directeur Pierre Massi "un dysfonctionnement dans le pilotage de l’école" et "une position inadaptée par rapport à la hiérarchie et aux partenaires de l’école". Pierre Massi sera convoqué le vendredi 21 janvier par la commission administrative paritaire départementale (CAPD).