Les parents d'élèves de l'école St-Exupéry à Issoudun mobilisés contre la fermeture d'une classe

Annoncée le 31 janvier dernier, la fermeture d'une classe de l'école St-Exupéry d'Issoudun à la rentrée prochaine ne passe pas. Un rassemblement était organisé devant l'établissement ce vendredi.

Une banderole accrochée à la grille de l'école, des petits badges jaunes "Touche pas à mon école" épinglés sur les manteaux, la décision de l'Education nationale de fermer l'une des neuf classes de l'école St-Exupéry d'Issoudun à la rentrée prochaine suscite le mécontentement. D'après l'administration, même avec une classe en moins, la moyenne d'enfants par enseignant (22 ou 23) resterait raisonnable.

Un établissement en réseau d'éducation prioritaire

Ce n'est pas l'avis du maire André Laignel : "Nous sommes ici dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. Ou on veut que cette politique ait un sens, ça veut dire qu'on veut corriger les inégalités et que les difficultés des familles doivent être prises en compte. Si c'est simplement la règle à calcul qui décide à la place du rapport humain et de la réflexion sur la manière de surmonter les handicaps, alors nous sommes dans la technocratie et plus dans la démocratie".

Musique et sport au programme

Géraldine, maman de deux garçons, va dans le même sens. Arrivée à Issoudun en début d'année scolaire, elle a d'abord hésité à scolariser ses enfants dans cette école. Elle a été agréablement surprise par l'accueil qu'ils y ont trouvé : "Ils sont très bien pris en charge, ils peuvent faire de la musique, ils peuvent faire du sport. Ce n'était pas le cas dans ma région avant. Ce serait dommage de perdre cette qualité". La mobilisation, relativement faible en cette veille de vacances, devrait s'amplifier au retour des congés.

