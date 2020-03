Les parents d'élèves de l'Oise s'organisent en urgence face aux fermetures d'écoles

Pas de communiqué, pas d'arrêté préfectoral officiel placardé à l'entrée de l'école maternelle de Crèvecoeur-le-Grand, au nord de Beauvais dans l'Oise. En revanche, il y a un papier à dessin sur lequel il est inscrit, d'une écriture bouclée de maîtresse : "École fermée". "J'ai juste vu le mot sur la grille de l'école", raconte une mère de famille, "un peu surprise quand même" par la décision, qu'elle a appris à la télévision.

165 000 élèves à la maison

Le Premier ministre l'a annoncé lui-même vendredi soir : tous les élèves qui sont mineurs ne vont pas à l'école, au collège, au lycée, ou au lycée agricole ce lundi dans l'Oise. Idem pour les enfants qui sont en internat de semaine ou en externat dans les instituts médico-éducatif, mais pas ceux qui y sont à l'année ou nécessitent un suivi spécifique. Les élèves qui vivent dans l'Oise, mais vont à l'école dans la Somme, doivent eux aussi rester chez eux. C'est le cas également des professeurs qui vivent dans l'Oise.

Ce ne sont pas des vacances, le rectorat assure que chaque élève recevra des exercices à faire à la maison, par internet le plus souvent. Et les parents sont appelés à assurer la garde de leurs enfants. Pour les salariés, le gouvernement donne droit à un arrêt de travail indemnisé, si aucune autre solution (notamment le télétravail) n'est disponible.

Les petits arrangements... pour l'instant

Pour certains parents, pas question de confier les enfants aux grands-parents. Les personnes âgées sont plus à risque en cas d'infection. S'arrêter de travailler ? Pas une option non plus, pour Emilie : "Je travaille dans le médico-social, et en ces temps-ci justement on a besoin de bras. Donc je ne vais pas m'arrêter de travailler", dit-elle.

A la pharmacie, on a préféré les petits arrangements à l'arrêt de travail proposé par le gouvernement : "Une de mes employées doit garder son enfant, on s'est arrangés, je vais la remplacer une journée", explique la patronne. A côté, les deux boulangères vont "se relayer, ma collègue me remplace pour que je prenne une demi-journée, et je fais pareil pour elle", explique une vendeuse. "On attend de voir", ajoute une autre parent d'élève. Si la fermeture des écoles dure vraiment deux semaines, voir plus, il sera toujours temps de se mettre en arrêt de travail.