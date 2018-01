Indre, France

Des barrières métalliques devant l'établissement, des banderoles "Sauvons nos écoles" : une trentaine de personnes - parents, élus et habitants - se sont rassemblées ce vendredi matin devant l'école maternelle de La Chatre- l'Anglin (Indre). Quelques parents ont occupé l'école pour protester contre la suppression d'un poste d'enseignante dans le regroupement pédagogique intercommunal (RPI) de Mouhet - La Châtre l'Anglin en septembre 2018.

© Radio France - Viviane Le Guen

Actuellement, trois professeurs des écoles enseignent en maternelle (La Chatre - l'Anglin) et en primaire (Mouhet). 52 enfants sont scolarisés dans le RPI, soit 20 de moins qu'il y a quatre ans. "L’inspection académique nous dit qu'il faut réviser la carte scolaire, car il y a un déclin démographique important" explique Laurent Roullet, premier adjoint au maire de La Châtre - l'Anglin et président du RPI "mais on sait que sur trois ans on peut garder les mêmes effectifs donc je ne vois pas pourquoi on supprimerait un poste l'an prochain."

L'Education Nationale propose de fermer le double niveau CM1- CM2, qui compte 14 élèves cette année, et de scolariser les enfants à côté du collège le plus proche, à Saint-Benoît-du-Sault. Mais pour Nathalie Deverson, membre du RPI, adjointe au maire de La Châtre - l'Anglin et maman de deux enfants : "si on commence à enlever des postes, tôt ou tard ce sont nos écoles qui vont fermer ! C'est la mort des villages, on perd nos cantinières, nos assistantes maternelles etc. c'est de l'emploi!"

Il est question de supprimer 17 postes dans le premier degré dans l'Indre et 13 dans le Cher à la rentrée 2018. Les discussions entre le rectorat et les syndicats enseignants se poursuivent. Une nouvelle réunion est prévue le 26 janvier à Orléans.

Autre mobilisation à Douadic, Lingé et Lureuil

Après la manifestation de ce vendredi devant les écoles de Mouhet et La Châtre Langlin, une nouvelle mobilisation de parents d'élèves se prépare dans l'Indre sur le RPI (Regroupement pédagogique intercommunal) de Douadic, Lingé et Lureuil. Les parents d'élèves redoutent la fermeture d'une classe sur ce RPI à la rentrée prochaine, ce qui donnerait deux enseignantes au lieu de trois pour plus de 50 élèves. Les parents se réunissent ce samedi matin pour décider d'éventuelles actions de protestations (pétition, rassemblement etc...).