Les parents d'élèves de Peltre se mobilisent contre une fermeture de classe à la rentrée prochaine

Peltre, 1800 habitants, c'est le charme de la campagne à trois kilomètres de Metz, une gare, le Mettis, un bureau de poste et deux fleurs au classement des villages fleuris. La commune a été élue en janvier premier village de France où il fait bon vivre. Et notamment grâce à ses écoles, souligne Frédéric, un parent d'élève : "A Peltre, il y a un collège et un lycée privés, il y a aussi une école publique, et il faut se battre pour la préserver le nombre de classes".

Une classe sur les 5 va fermer

Les parents se sont mobilisés jeudi matin devant l'école, contre la fermeture de l'une des cinq classes de l'école primaire à la rentrée prochaine. C'est l'une des rares mobilisations en Moselle, parce qu'il y a 80 ouvertures de classes l'an prochain contre seulement 30 fermetures. L'école de Peltre perd neuf élèves à la rentrée, passant de 109 à 100 élèves à la rentrée 2020, et 92 prévus pour 2021. Les élèves seront donc plus nombreux en classe, avec des classes dédoublées, par exemple des CE1 avec des CP. Ce n'était pas le cas jusque là.

Le ministre de l'éducation avait promis qu'il n'y aurait aucune fermeture de classe en milieu rural à la rentrée. Sauf si le maire est d'accord. Et c'est le cas à Peltre : "Il y a un moratoire qui permettait au maire de s'opposer, donc on ne comprend pas trop pourquoi il accepte la fermeture de cette classe", s'étonne Frédéric.

Mais une classe ouvre en maternelle

Le maire explique avoir dit "oui" pour fermer une classe en primaire, où le nombre d'élèves baisse, mais en échange de l'ouverture d'une troisième classe en maternelle : "On a 63 élèves en maternelle pour deux professeurs, on en avait besoin. Et la direction académique m'a clairement dit que si je refusais la fermeture de la classe en primaire, il n'y aurait pas le budget nécessaire pour ouvrir celle de maternelle", affirme le maire Walter Kurtzmann.

Les parents espèrent que le rectorat reviendra sur sa décision. Mais le directeur d'académie est très ferme : 4 classes pour 100 élèves, ça fera 25 par classe. C'est sous la limite de 26,5 élèves par classe nécessaire pour demander une classe en plus : "Un professeur supplémentaire, c'est 60 000 euros d'argent public par an pour neuf élèves", fait-on remarquer à la direction académique, qui met en avant l'équité entre les établissements. Et pas question de faire une exception pour le village où il fait bon vivre.