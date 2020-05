Les parents d'élèves de Vaucluse inquiets demandent de repousser la rentrée

Les parents d'élèves de la FCPE de Vaucluse sont inquiets. Ils demandent que la rentrée des classes se fasse la semaine prochaine.

La Fédération des Conseils de Parents d'Elèves estime que les mesures barrières préconisées par Education Nationale pour limiter la propagation du coronavirus ne sont pas suffisantes.

Inquiétude des parents d'élèves

Samir Allel, le président de la FCPE 84, a lu les 54 pages consignes sanitaires pour la rentrée des classes : "les parents sont vraiment inquiets car toutes les garanties sanitaires ne sont pas réunies. On n'ouvre pas les bars, on ne peut pas faire de réunions entre adultes mais on peut réunir trois enfants dans certaines écoles ? On peut comprendre l'urgence économique mais elle ne doit pas se faire au détriment des enfants après le confinement".

Questions sans réponses

La FCPE de Vaucluse se pose des questions mais "nous n'avons pas de réponse. Comment voulez vous dire à un enfants de ne pas toucher son copain, de ne pas prendre le stylo ou la gomme ? Tout ça nous parait très confus et impossible à appliquer. Nous ne sommes pas favorables à une ouverture précipitée."