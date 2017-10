Les parents d'élèves élisent leurs représentants

Les parents d'élèves sont appelés à élire leurs représentants au sein des écoles. Le scrutin s'est ouvert mardi, et il prend fin ce vendredi 13 octobre 2017, au soir. Ces élections sont souvent marquées par une faible participation : 40% de votants dans le Territoire de Belfort et le Doubs en 2016.

Aménager un local à vélo, décider des heures d'ouverture et de fermeture des grilles de l'école, ou encore discuter des rythmes scolaires, ce sont les missions des représentants des parents d'élèves. Ils sont réélus chaque année dans tous les établissements scolaires (écoles, collèges et lycées). Vous avez encore jusqu'à ce soir pour les choisir. Dans la plupart des établissements du Territoire de Belfort et du Doubs, vous pouvez voter par courrier.

Un avis consultatif...mais pas que

Les missions des représentants des parents d'élèves sont variées. Seul le contenu des cours restent réservés aux professeurs. Les représentants s'engagent à être des relais entre l'établissement scolaire et les parents. Leur avis peut être déterminant dans certains dossiers, comme par exemple lors des consultations sur le retour à une semaine de quatre jours de classe initiées par certaines écoles. Sans l'accord des parents, pas de retour possible.

Une faible mobilisation

Les élections des représentants des parents d'élèves mobilisent généralement assez peu. L'année dernière, seuls environ 40% des parents se sont prononcés dans lez Territoire de Belfort et le Doubs, un chiffre similaire à celui de la participation nationale. "On ne représente même pas la moitié des parents" se désole Karine Maille, secrétaire de la Peep, la Fédération des parents d'élèves de l'enseignements public, dans le Pays de Montbéliard. Les volontaires, qui sont bénévoles, sont également peu nombreux à se présenter à ces élections. Pour constituer une liste, il faut présenter deux personnes, et d'une école à l'autre, le nombre de représentants nécessaire varie en fonction du nombre de classe. "Si une école compte dix classes, elle aura dix représentants des parents d'élèves minimum", explique Yves Beurrier, président de Schola, une association qui représente les parents d'élèves dans le Territoire de Belfort.

Plusieurs organisations

Les parents peuvent choisir leurs représentants au sein de plusieurs listes. Dans le Territoire de Belfort, on en dénombre 3 principales : la FCPE (Fédération des conseils de parents d'élèves), la Peep, et la Schola, une association qui n'existe que dans le département. Actuellement, ce sont la FCPE et la Schola qui y sont majoritaires. Ils disposent chacun de trois sièges (sur sept au total) au niveau départemental. Ils existe aussi des listes que l'on pourrait qualifier d' "indépendantes'', comme celle de l'association des Petits Montins, présente à l'école des Barres à Belfort. Il n'y a pas vraiment de différences idéologiques entre les différentes organisations, du moins c'est ce qu'affirment leurs représentants.