Les parents d'élèves grenoblois face à la crise du périscolaire

C'est affiché au portail ce jeudi midi : "Les conditions ne sont plus réunies pour assurer l'accueil des enfants. Votre enfant ne pourra donc pas être accueilli au restaurant scolaire les jeudis 02/022023 et vendredi 03/02/2023". Devant l'école Chorier de Grenoble les parents, grand-parents et nounous se pressent pour récupérer les élèves de maternelle et primaire pour la pause déjeuner. "On s'organise" dit ce papa, non sans demander à la mairie, comme beaucoup d'autres "de faire quelque chose". "Sinon on ne peut plus travailler nous" dit cette maman, en cette fin de semaine déjà marquée par une absence de cantine mardi pour cause de grève.

Un adulte pour 24 enfants au lieu de 18...

La situation est malheureusement insoluble immédiatement. "Sur les temps périscolaires, explique Christine Garnier, adjointe aux écoles du maire de Grenoble, nous sommes tenus d'avoir un animateur ou une animatrice pour 18 enfants en élémentaire et un pour quatorze enfants en maternelle. Donc à l'échelle de Grenoble il nous faut, pour toutes les écoles 800 personnes le midi et 600 le soir". Des effectifs que Grenoble est a peine parvenue à atteindre en début d'année, alors il suffit d'absences maladies ou de défections pour basculer. "Quand nous avons des taux d'encadrement qui sont mauvais ou pas très bons, ou quand on n'est pas très sûr de pouvoir avoir des taux corrects, on est obligé de fermer, ajoute Christine Garnier, et donc à l'école Chorier par exemple, au lieu d'avoir un adulte pour 18 enfants en élémentaire on était à un pour 24 enfants et en maternelle au lieu d'avoir un adulte pour quatorze, on était à un pour 23, donc ce n'était pas du tout suffisant. Et pour assurer la sécurité, nous préférons dans ces cas là fermer les (périscolaires des) écoles à tour de rôle [...], ce qui nous permet aussi de redéployer le personnel qui reste sur d'autres écoles voisines pour compléter les équipes".

Vers l'embauche d'animateurs pour "stabiliser" les équipes

Du côté des parents, devant le portail de l'école Chorier, personne n'en veut aux équipes mais beaucoup estiment qu'il doit y avoir moyen de "rendre le travail plus attractif", de "d'améliorer les salaires" et "d'améliorer les contrats". "Le service public" ou "l'institution" sont qualifiés de "défaillant(e)". La mairie de Grenoble répond qu'elle a déjà fait des efforts et qu'elle va les poursuivre dans l'objectif de parvenir à "stabiliser" la situation à la rentrée prochaine. "Les salaires ne sont pas si bas que ça, explique Christine Garnier, on est quand même quand même nettement au-dessus du SMIC pour un métier qui ne demande pas de formation, aucun diplôme, donc ce n'est pas la question des salaires qui gêne". Celle du statut et de la précarité par contre si. "Nous avons un gros travail qui démarre, dans le cadre de notre "bouclier social et climatique", explique l'élue, qui prévoit de pérenniser des emplois d'animateurs dans les écoles, "c'est à dire d'avoir des personnes qui seront embauchés pratiquement à temps plein" ce qui pourra contribuer à "assurer une stabilité avec des animateurs permanents en plus dans toutes les écoles".

Appel réitéré aux bonnes volontés

En attendant la mairie de Grenoble redemande aux parents de l'aider en enlevant, quand c'est possible, les enfants de la cantine pour soulager le service une fois, deux fois par semaine ou même seulement une fois de temps en temps. Elle appelle également les même parents qui le pourrait à un coup de main bénévole pour le service de midi. Tout en reconnaissant que ces appels ne sont pas vraiment couronnés de succès. Dans l'immédiat les 15 jours de vacances d'hiver vont faire du bien à tout le monde !