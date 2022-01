Les parents d'élèves n'ont pas compris le nouveau protocole sanitaire à l'école

Un nouveau protocole sanitaire s'applique depuis ce lundi 3 janvier dans les écoles en cas de Covid-19. Si un élève est positif, toute la classe doit faire un test, puis un autre deux jours plus tard et un dernier après quatre jours. Le gouvernement veut ainsi limiter la fermeture de classe et tenter d'empêcher la fermeture des classes. Les syndicats d'enseignants critiquent ce nouveau protocole révélé seulement dimanche soir par le ministère de l'Éducation nationale.

Pas au courant du nouveau protocole

Le jour de la rentrée, les parents d'élèves avaient du mal à comprendre devant l'école des Olivades à Avignon. Hayat confie qu'elle n’était "pas du tout au courant du nouveau protocole. Vous parlez de quel protocole ?" Houda ajoute qu'elle a "complétement déconnecté pendant les vacances. Ça me saoule. J'ai éteint la télévision. je ne sais pas de quoi vous parlez". Pendant que les enfants sortent de classe, Souad avoue qu'elle n'a "pas compris. Ils nous balancent des trucs à la figure sans nous expliquer. Franchement non, j'ai pas compris !"

Calendrier des tests pas compris

Un papa prend son fils par la main et glisse que "si, quand même, on a compris qu'il fallait faire un test quand il y a un cas positif". Mais quand on demande à Mohammed le moment du test suivant, il assure que "c'est cinq jours après". Faux, le deuxième test doit être fait 48 heures plus tard. "Deux jours ? Alors je me suis gourré !" Une autre maman surprend la conversation : "Quoi, deux jours ? On savait pas. On est perdu dans tout ce qui se passe."

Devant une autre école de ce quartier d'Avignon, cette déléguée des parents a "écouté à la radio qu'il fallait faire un deuxième test mais j'ai pas compris à quoi ca sert. On est complètement embrouillé." Une autre maman d'élève estime que le protocole annoncé dimanche "n'a pas été expliqué comme il faut. J'ai laissé ça à la maitresse."

Ce qui change depuis cette rentrée, c’est que dès le premier test, si l’enfant est cas contact, sa famille reçoit à la pharmacie deux autotests gratuits à faire après deux puis quatre jours.

Les parents devront certifier par écrit que ces tests ont bien été faits

à lire aussi Le protocole sanitaire de rentrée scolaire fait débat entre enseignants et parents d'élèves du Vaucluse