Les parents d'élèves se mobilisent à Lavérune pour dire non au changement de collège

J'aime mon collège. C'est le message que veut faire passer le collectif de parents d'élèves de Lavérune. Historiquement rattachée au collège de Saint-Jean de Védas, la commune devrait, à partir de la rentrée 2024, changer d'établissement de secteur. Le département souhaite diriger les jeunes lavérunois vers Juvignac. Une décision qui ne passe pas du tout.

"La route est dangereuse"

Les parents d'élèves pointent notamment la problématique du transport. "Actuellement nos enfants vont au collège à pied en passant par les prés, ou en vélo, explique Frédérique Uriel, porte-parole du collectif. Ils ne pourront plus, la route pour Juvignac est dangereuse !" Le temps de trajet en car scolaire va passer de 10 à 30 minutes, de quoi rallonger les journées. "Pour des jeunes de 10 ans, ça n'est pas rien. Et puis quid de leur vie sociale ?", s'interroge Frédérique Uriel.

La seule solution face à l'engorgement

Le département rappelle que le collège de Saint-Jean de Védas est d'ores-et-déjà engorgé, et que les projections rendent impossible un statut-quo. "On se dirigerait vers 1.000 élèves en 2025 pour une capacité de 650 places !", détaille Renaud Calvat, vice-président en charge des collèges. En cause, les nombreux logements en construction. Comme il n'y a que deux communes actuellement affectées, dont Saint-Jean de Védas, Lavérune est la seule variable d'ajustement possible.

Les parents d'élèves rejettent cette version. "Il y a énormément de constructions sur Juvignac, alors qu'à Saint-Jean de Védas, tous les permis de construire sont suspendus, souligne Angélique Chanteau-Delmas, fondatrice du collectif. On craint que dans deux ou trois ans, le collège de Juvignac soit lui aussi engorgé et qu'on nous déplace à nouveau. On sert de bouche-trous !" Le département assure qu'aucun nouveau changement n'aura lieu.

Une pétition a été lancée par les élèves eux-mêmes pour rester à Saint-Jean de Védas. Lors d'une consultation, 92% des parents se sont positionnés contre ce changement de collège de secteur. Le collectif espère désormais un rendez-vous avec le président du conseil départemental Kléber Mesquida, pour échanger sur la situation.

