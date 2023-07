"Les parents d'enfants autistes doivent se mobiliser", l'appel de l'avocat rouennais François Jégu

Depuis trois ans, la situation du petit Benoît (*), 10 ans, dont les parents habitent à Grand-Quevilly, est difficile. Il est atteint d'un autisme sévère, et sa prise en charge médicoéducative est faible. A la rentrée, il risquait de n'être suivi que deux jours et demi par semaine. Dans l'idéal, cela devrait être au quotidien.

La famille, avec l'aide de l'avocat rouennais François Jégu, a saisi le tribunal administratif de Caen, où est située l'Agence régionale de santé normande, demandant une meilleure prise en charge de l'enfant. Le juge des référés a rendu son ordonnance le 6 juillet dernier, donnant raison à la famille et en demandant même à l'Etat une prise en charge de tous les enfants atteints d'autisme.

Ordonnance rapidement contestée par le Ministère de la Santé, qui a saisi le Conseil d'Etat, pour demander son annulation. Après une audience le 27 juillet, le juge des référés du Conseil d'Etat a cassé la décision ce vendredi 28 juillet, "sans grande surprise" indique Maître Jégu. "Mais cela semblait être le bon moyen de faire suivre Benoît sans qu'il ne prenne la place dans la liste d'attente d'autres enfants."

Mais une solution y est écrite noir sur blanc : un suivi tous les matins de semaine et l'entièreté du mercredi en Institut médicoéducatif (IME) et les autres après-midis de semaine en hôpital, pour Benoît. "Plus qu'une satisfaction, c'est un soulagement, quasiment une délivrance, explique l'avocat. Sans prise en charge, la maman avait prévu d'arrêter de travailler. Mais c'est une maman, pas une professionnelle. Elle aurait été démunie face aux crises. Quand on est parent d'un enfant handicapé, tout est un combat : une prise en charge dans un établissement, pour des vacances, pour du sport adapté, tout est compliqué."

Une décision du Conseil d'Etat qui satisfait la famille, mais qui ne règle donc pas le cas des autres enfants atteints de troubles du spectre autistique. "C'est en cela que la décision du tribunal de Caen est courageuse, nécessaire et avant-gardiste, rappelle le conseil. Là, les autres enfants qui n'ont pas pris d'avocat ont leurs droits tout autant bafoués que ceux de Benoît. C'est une décision qui appelle les parents à se mobilier, et ainsi faire constater que les droits de leurs enfants sont bafoués. Ne pas prendre en charge les enfants autistes constitue une atteinte extrêmement grave à ces droits.", réagit François Jégu.

* : prénom modifié.