Les parents d’enfants handicapés confrontés à l’arbitraire des départements, selon la déléguée de l’APF 31

Monter sur une grue pour obtenir de l'aide pour son fils handicapé, c'est ce qu'a fait un père de famille à Cugnaux près de Toulouse. Il a obtenu gain de cause. Trop de familles sont confrontées aux tracas de l’administration et des prises en charge qui varient selon leur département.

Parce qu'il est monté au sommet d’une grue, il a réussi à avoir une place en centre spécialisé pour son fils handicapé, celle qu’il réclamait depuis 4 ans.

Un père de famille est monté en haut d'une grue à Cugnaux près de Toulouse pour obtenir une prise en charge pour son fils handicapé - Olivier Gutierrez

Ce père de famille s'est perché à 40 mètres de haut à Cugnaux au sud de Toulouse parce que l'administration bloquait l’admission de son fils dans un centre spécialisé du Gers, au motif que la famille vit en Haute-Garonne. De plus en plus de parents d’enfants handicapés se mettent en danger pour faire parler d'eux et faire bouger les choses.

à lire aussi Perché sur une grue à 40 mètres de haut au sud de Toulouse, il veut que son fils handicapé soit placé

Sophie Frilley Michel, la déléguée de l'APF France Handicap, en Haute-Garonne répond à nos questions

Sophie Frilley Michel - déléguée de l'APF France Handicap 31 Copier

Le père d'un enfant handicapé est monté sur une grue, hier près de Toulouse, pour obtenir une place dans un centre spécialisé, est-ce- que ça vous rend triste ?

Ça m’attriste. En même temps, je suis contente parce qu'apparemment, une solution a été trouvée pour lui. Ce qui me rend triste, c'est tout ceux qui ne monteront pas en haut des grues et qui méritent le même traitement.

Vous avez le sentiment, comme nous, que de plus en plus de parents en viennent à ce genre d'actions qui sont quand même dangereuses pour se faire entendre ?

Oui, absolument. En plus, je rappelle qu'hier, c'était la journée des aidants. Les parents sont des aidants de leurs enfants, parfois même des enfants sont des aidants de leurs parents. Je trouve ça incroyable. Aujourd'hui, les parents sont arrivés à cette extrémité parce que c'est vrai que les financements pour ce genre d'établissement sont départementaux et que quand vous êtes dans un département, c'est très compliqué de passer dans un autre département, même si vous avez un accord de principe sur un établissement.

Vous iriez jusqu'à encourager les parents à faire ce genre d'actions ?

Surtout pas, mon Dieu. Non, non, pas du tout. Là, c'est quelqu'un qui a pu le faire. Je pense à tous ceux qui ne pourront pas le faire, et pour qui le quotidien est extrêmement difficile. Parce que c'est très, très compliqué de s'occuper d'un jeune qui est lourdement handicapé. Parce que quand on vous met en institution, vous êtes en général assez lourdement handicapé. Ce sont des gens qui sont dans le désarroi, qu'on a laissés seuls, à qui on n'a pas fourni l'aide nécessaire, notamment l'aide humaine. Et c'est ça qui me rend triste.

Selon vous, qu'est ce qui bloque dans les centres spécialisés pour les personnes handicapées? Est-ce que c'est l'administratif qui est hyper compliqué ?

L'administratif, oui, c'est toujours un peu compliqué. Le vrai souci, c'est qu'en fait, les financements de ce type d'établissements et les autorisations que donne la MDPH (Maison du Handicap dans chaque département) pour les placements sont départementaux. Donc, ça veut dire que chaque département décide de sa politique du handicap.

En France, il n'y a pas d'égalité de territoires. Si vous habitez la Creuse, ce n'est pas comme si vous habitiez la Haute-Garonne. Pour un même handicap, vous n'aurez pas forcément les mêmes droits et pas les mêmes aides. Ces financements y sont décidés de façon politique. Le département, c'est aussi la MDPH, c’est à dire qu'il est juge et partie. C'est lui qui fournit le financement et c'est lui qui décide si vous pouvez y accéder ou pas.

Donc, chaque département alloue une somme d'argent pour le handicap. En Midi-Pyrénées, il y a de grosses disparités d'un département à l'autre ?

Oui, tout à fait. Il y a de grosses disparités. Il y a des MDPH qui accordent ou qui sont plus ou moins généreuses. Il y a des départements où elles sont très, très peu généreuses.

Quels sont les départements qui ne sont pas très généreux en Midi-Pyrénées ?

Je ne vais pas dénoncer de départements parce que ça serait un peu dur. Mais je peux dire, par exemple, qu'en Haute-Garonne, on n'est pas les pires, loin s'en faut. Il y a des départements qui sont tout proche de nous, frontaliers ou effectivement, pour un même type de handicap, on va vous accorder deux heures d’aide humaine par jour, alors qu'en Haute-Garonne, on va vous en accorder cinq ou six, par exemple. Ce sont des choses comme ça, en fait, qui sont extrêmement éprouvantes pour les aidants et pour les familles et pour les personnes en situation de handicap.

Quand on veut une place dans un centre spécialisé, il faut faire combien de démarches ?

D'abord, il faut commencer par vous faire reconnaître par la MDPH. Ensuite, vous avez une expertise, une deuxième expertise. En général, il y a plusieurs expertises. Ensuite, il y a des tests qui sont faits. Le monsieur en question hier, son fils avait fait plusieurs stages dans plusieurs établissements. Parce qu'on voit si ça colle, si ça ne colle pas, si ça se passe bien. Et puis après, c’est une question de financement. Dans le meilleur des cas, c'est au moins un an ou deux, je pense pour avoir ce genre de placement, mais je dis bien dans le meilleur des cas.

On entend parler de plus en plus d'une désinstitutionnalisation du handicap. Ça veut dire qu'il faut mettre les moyens à domicile. C'est comme ça que vous voyez les choses vous aussi à l'avenir ?

Absolument, je trouve ça plutôt bien. Je pense aussi qu'il faut être sérieux, il y a des gens qui resteront en institution parce que c'est comme ça, il y a des gens qui préfèrent y rester et c'est leur droit. Maintenant, il y a aussi plein de jeunes qui veulent à un moment sortir de l'institution et c'est bien aussi qu'ils prennent de l'autonomie, de l'indépendance. Simplement, il faut mettre en place les moyens de les accueillir, c'est à dire des logements adaptés, des logements accessibles. Et puis ensuite, il faut effectivement mettre de l'aide humaine. Pour l’obtenir, c’est souvent très compliqué. Ce n'est pas calculé sur tout le territoire de la même façon. L’aide humaine, il faut quand même se rappeler que sur un département comme la Haute-Garonne, c'est moins de 2% du budget. C'est beaucoup moins que le RSA. C'est beaucoup moins que les personnes âgées.

Moralement, ce serait bien que les départements prennent conscience de ce que c'est que de vivre en situation de handicap et de ne pas avoir d'autonomie . Sortir de l’institution est une bonne chose. Je pense que l'État espère gagner de l'argent aussi avec ça. Le problème, c'est que cela va coûter un petit peu plus, il faut donc débloquer des moyens pour que les personnes handicapées accèdent à leur autonomie.