Les parents d'enfants handicapés en colère à Pithiviers

Gaetan, 16 ans et handicapé, ne trouve pas de place dans un établissement spécialisé. Sa mère, Laetitia Verstraete, a organisé une manifestation ce samedi matin. Elle interpelle directement le président de la République, Emmanuel Macron.

Plus de 100 personnes sont venus soutenir Laëtitia Verstraete dans son combat, ce samedi matin, à Pithiviers. Son fils, Gaëtan, est obligé de rester chez lui depuis fin 2015, quand il a dû quitter un IME, un institut médico-éducatif. Mais depuis, impossible de retrouver une place, tous sont complets dans le Loiret.

Il y a en tout 287 enfants et adolescents sur liste d'attente dans le département, selon l'Adapei, qui avait déjà dénoncé ce problème il y a quelques semaines. "J'ai inscrit Gaëtan dans 3 IME, mais ils n'ont pas de place", explique Laëtitia Verstraete. "On me dit qu'il est trop grand pour intégrer un IME, à 16 ans et demi, et qu'il faut qu'il aille dans un foyer de vie médicalisé. Mais ce n'est qu'à partir de 18-20 ans."

Un appel à Emmanuel Macron

Le problème, c'est qu'en restant chez lui, Gaëtan ne fait plus de progrès. "Il se désocialise", confie Laëtitia Verstraete. "Il ne veut plus voir personne, il ne veut plus écrire, ou dessiner." Tatiana Bidié, mère d'un enfant handicapé resté 3 ans sans solution, est venue soutenir Laetitia Verstraete. Elle a fait le même constat : "Au lieu d'évoluer, les enfants régressent énormément. Et nous les parents, on est obligé de faire à la fois l'éducateur, l'aide-soignante... On fait tout à la place de personnes formées, parce que l'État ne prend pas en charge."

Les familles interpellent aujourd'hui directement le président de la République Emmanuel Macron, qui avait fait du handicap un thème fort de sa campagne. "C'est un appel à M. Macron", lance Laëtitia Verstraete au mégaphone. "Nous sommes prêts à venir vous expliquer notre situation. Vous aviez dit, dans vos discours, que vous étiez prêt à aider les handicapés et les familles. J'attends votre invitation."

Avant une éventuelle invitation du président de la République, Laetitia Verstraete doit rencontrer la députée Les Républicains du Loiret, Marianne Dubois, au début du mois de juillet. L'occasion d'évoquer la situation de son fils, mais aussi de dizaines d'autres enfants dans le Pithiverais. Les zones rurales sont en effet les premières à souffrir du manque de places dans les établissements spécialisés.