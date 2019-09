Les parents de Lenny lancent une cagnotte en ligne pour financer des soins coûteux

Lenny est polyhandicapé et souffre notamment d'une épilepsie sévère qui l'empêche de bien voir et de parler. Ses parents ont lancé une cagnotte en ligne afin de poursuivre des séances de soins à Paris. Les 2.000 euros permettraient de financer trois mois de séances.

Les parents de Lenny espèrent récolter plus de 2.000 euros avec la cagnotte en ligne © Famille de Lenny

Joigny, France

"Lenny est un bébé de six mois alors qu'il a cinq ans." C'est Véronica, la maman, qui s'occupe essentiellement de Lenny puisque le papa travaille la journée. Lenny souffre d'une épilepsie sévère. Il ne peut pas parler et voit très mal. La famille habite depuis peu à Joigny pour se rapprocher de Paris. En effet, depuis 2016, Lenny suit une nouvelle thérapie assez onéreuse. Ses parents viennent donc de lancer une cagnotte sur internet afin de récolter 2.020 euros. De l'argent destiné au financement de ces séances de soins non remboursées par la sécurité sociale.

"Ses premiers spasmes épileptiques sont apparus à l'âge de 6 mois mais les vraies convulsions sont arrivées à l'âge de deux ans"

Des progrès notables

Au rythme d'une semaine de séance tous les mois, la nouvelle thérapie semble avoir des effets positifs sur Lenny. "Il a appris beaucoup de choses. Il peut s’asseoir tout seul" note Veronica sa mère. "Il n'est pas question ici de travail musculaire comme en kinésithérapie mais plutôt d'essayer de réveiller le cerveau" ajoute-t-elle.

"Au début des séances, son bassin était bloqué puisque les connexions dans son cerveau n'existaient pas."

Plus de 600 euros ont déjà été récolté. Les parents de Lenny prévoient également d'organiser un concert en octobre ou pour les fêtes de fin d'année afin de lever des fonds.