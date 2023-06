Les parents de Mathias Dantin portent plainte après le plaquage de rugby qui l'a rendu tétraplégique

"On ne parle plus d'accident, on parle d'agression" : jusqu'ici plutôt réservé, le ton de la famille de Mathias Dantin a changé. Le mois dernier, le 24 mai, ses parents ont porté plainte contre X pour blessures involontaires. Une plainte déposée auprès du parquet de Tarbes confirme la procureure, suite à l'incident du 14 décembre 2022, lors d'un match de rugby UNSS (Union Nationale du Sport Scolaire) à Bagnères-de-Bigorre. Mathias, 17 ans, est retombé sur les cervicales après un plaquage, s'est lourdement blessé, et il est devenu tétraplégique.

La famille en besoin de responsables

Aujourd'hui, sa famille n'a pas les fonds nécessaires pour tous les soins qu'il lui faudrait. Mais ses parents estiment que ces coûts devraient être pris en charge, ou du moins partagés, avec les responsables de l'incident. Ils pointent du doigt le joueur auteur du plaquage, décrit par Mathias comme particulièrement agressif lors de ce match, mais aussi les instances de l'UNSS au vu des conditions dans lesquelles la rencontre s'est déroulée.

"Cette agression aurait pu être évitée" détaille Jérôme Dantin, le père de Mathias. "Parce qu'il y a eu un manquement du règlement de ce tournoi, un manquement d'accompagnement, du respect des règles du jeu, du respect de l'adversaire. C'est un tournoi qu'on nous présente comme officiel, mais j'étais là ce jour-là, et je n'ai rien vu d'officiel dans ce tournoi". À commencer, selon Jérôme Dantin, par le fait que des joueurs majeurs et mineurs jouent au rugby entre eux. C'est d'ailleurs un garçon âgé de 18 ans explique-t-il, qui est l'auteur du plaquage contre Mathias, 17 ans.

"Pendant sept secondes, le gars s'acharne sur le petit, alors que le petit n'a pas le ballon" raconte Me Jérôme Marfaing-Didier, l'avocat de la famille. "Il le prend dans les bras, ce qui est absolument interdit puisque c'est un plaquage cathédrale, puis là tout d'un coup il le lâche comme un paquet de charbon, et le gamin tombe sur les cervicales. Sept secondes. Et il n'y a personne qui siffle. Donc il y a des problèmes terribles à ce niveau, une défaillance de l'encadrement, de suivi des règlements, qui a suscité le dommage".

"Ça a bouleversé notre famille"

Sauf que d'après l'avocat, malgré des tentatives pour discuter avec l'UNSS, aucun échange n'a pu avoir lieu avec ses représentants. Dans les jours qui ont suivi l'incident, l'UNSS a fait un don de 20.000 euros à la famille Dantin. Mais c'est loin d'être assez selon Jérôme, puisqu'un fauteuil roulant coûte à lui seul 35.000 euros. Et depuis, ça a été le silence radio, raconte le père de Mathias : "Personne ne prend la responsabilité de ce qui est arrivé. On nous répond que c'est malheureux, c'est la fatalité, et que personne n'est responsable. Mais nous, ce qu'on attend, c'est que les dépenses soient à la charge des responsables. Parce que nous on n'a rien demandé, et ça a bouleversé notre famille. On avait une vie paisible, et aujourd'hui pour vivre cette même vie paisible, on nous demande de dépenser une fortune, et cette fortune, on ne l'a pas".

"Financièrement, on a vraiment pas du tout assez pour s'en sortir" abonde Mathias lui-même, "et les 20.000 euros, c'est vraiment presque du manque de respect, parce qu'avec, on n'a même pas de quoi acheter un fauteuil adapté. On parle de la grande famille du rugby, mais eux (l'UNSS, ndlr) n'ont pas cette mentalité-là, c'est lamentable". La famille a même écrit un courrier au président de la République Emmanuel Macron, avec qui elle a déjà échangé depuis l'incident, pour lui exposer la situation. Le père de Mathias indique avoir aussi été en contact avec le ministère des Sports, qui a proposé à la famille un rendez-vous dans les semaines à venir. De son côté, l'UNSS n'a pas répondu à nos sollicitations.

