Les parents et professeurs du collège des Aiguerelles à Montpellier réclament deux postes de surveillants

Le manque de personnel se fait sentir au collège des Aiguerelles à Montpellier, quartier Près d'Arènes. Des parents d'élèves se sont mobilisés ce lundi en occupant l'établissement scolaire. Un mouvement qui fait suite à la grève des professeurs de lundi et mardi dernier et à une mobilisation des parents de mercredi dernier. Parents comme professeurs veulent deux surveillants de plus pour encadrer les 640 élèves du collège.

Une réponse insuffisante du Rectorat

Le Rectorat leur a suggéré de prendre deux services civiques. Une réponse qui n'est pas suffisante pour Guy Bertolino, professeur d'EPS : "Les services civiques ont un statut qui ne leur permet pas de prendre en responsabilité des élèves parce qu'ils doivent être accompagnés par un assistant d'éducation." Un autre blocage de l'entrée du collège par les parents est prévu ce mardi.