Les Parisiens débarquent en Lozère pour passer le permis.

Mende, France

Madeleine à 31 ans, elle arrive de Lyon où elle, déjà, loupait son permis de conduire. En deux jours, Madeleine va enchaîner dix heures de conduite avant de passer son permis jeudi matin à 8 h. Une formation accélérée, comme madeleine, ils sont de plus en plus nombreux à venir des grandes villes, Paris, Lyon, Montpellier pour passer le permis en Lozère. Justine Bonhomme de l’auto-école JPM à Mende explique, "avec 76 % de réussite, le département affiche le taux de réussite le plus élevé de France. _Les gens des grandes villes sont attentifs au taux de réussite_. Il regarde sur l'internet et ensuite nous contact. On a créé une page Facebook qui explique notre programme et ça ne coûte pas plus cher de venir passer son permis en Lozère. Une heure de conduite à Paris est facturée 50 euros, chez nous, c’est 40 euros."

C’est la première heure de conduite pour Madeleine avec Justine Bonhomme sa monitrice d’auto-école. Elle a fait le choix de la Lozère pour passer son permis grâce aux bouche-à-oreille.



Mes copines l’ont passé ici et elles l’ont obtenu. À Lyon la circulation me fait peur, il y a trop de monde sur la route, trop de choses à voir alors qu’ici c’est calme, il n’y a pas beaucoup de voiture, j’ai moins peur de conduire.

L’autre avantage du permis de conduire en Lozère, c’est le délai d’attente. En Lozère, l’attente est de 2 semaines. Il reste à Madeleine encore 8 h de conduite avant de passer son permis. Un autre candidat, Parisien cette fois, va tenter sa chance en Lozère. L’apprenti conducteur s’appelle Alvine. Le jeune homme est inscrit depuis 3 ans en région parisienne. Il a déjà loupé son permis deux fois : "Je suis dans une situation d’urgence, j’ai trouvé du travail et on me demande le permis. Le problème, c’est que le délai est trop long. Mon oncle est venu passer son permis ici et il l’a obtenu en une semaine. Je suis venu en Lozère, il y a déjà deux semaines et j’ai loupé le permis et voilà que 15 jours plus tard, _on me propose une nouvelle date_. Ça n’existe nulle part ailleurs."



Conduire en Lozère et conduire en ville ça n’est pas la même chose, ce qui ne veut pas dire que c’est plus facile en milieu rural. Pour Laurent Brandelli président de JPM auto à Mende conduire en Lozère apporte aussi son lot de difficultés.

C’est vrai que la circulation est moins dense, qu’il n’y a pas de feux rouges, mais les difficultés existent aussi en Lozère. On est dans un département de moyenne montagne et à la montagne ça monte beaucoup et les gens des grandes villes n’ont pas l’habitué du démarrage en côte par exemple.

Alors comment expliquer que le département de la Lozère affiche le meilleur taux de réussite de France ?

"C’est grâce à la formation assure Laurent Brandelli, 90 % des jeunes Lozériens passent le permis en conduite accompagner avec un résultat de 96 % de réussite au permis.

Jeremy 16 ans en conduite accompagnée © Radio France - SAID MAKHLOUFI

C’est le grand jour pour Madeleine et Alvine, la Lyonnaise et le Parisien passent le permis à 8 h ce matin. Après dix heures de conduite en deux jours, il est temps de montrer ce qu’ils savent faire. Le premier, à s’y coller, c’est Alvin : Je n’ai pas dormi de la nuit, franchement, j’espère que ça va le faire, j’ai besoin du permis." La porte se ferme, alvin s’en va, l’examen dure 30 min, juste après, ce sera au tour de Madeleine : "Je le sens bien, je vais monter dans la voiture, j’ai confiance", Madeleine va monter en voiture alors qu’alvine est déjà de retour : J’ai fait une bourde, l’inspecteur a dû intervenir, c’est mort sauf si j’ai de la chance.



La chance, n’était ni du côté d’Alvine ni du côté de Madeleine, tous les deux ont loupé leur permis en Lozère, Madeleine pour une mauvaise analyse de la situation, Alvin pour un refus de priorité. Mais tous deux le repasseront très vite, Madeleine revient dans notre département dans deux semaines. Une date lui a déjà été trouvée et c’est l’avantage du permis en Lozère. Les délais d’attente sont tellement courts qu’on n’a pas le temps de cogiter, ce n’est pas plus facile ici qu’ailleurs, mais à la manière des routes du département, c’est simplement plus fluide.