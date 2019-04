Les Parisiens émus par l'hommage à Notre-Dame et aux pompiers

La mairie de Paris a organisé ce jeudi une cérémonie sur le parvis de l'hôtel de ville en hommage à Notre-Dame et aux pompiers qui l'ont sauvée. Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblée pour y assister. Des Parisiens émus qui ont longuement applaudi les soldats du feu.

Paris, France

Sur le parvis de l'hôtel, à quelques centaines de mètres de la cathédrale, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées pour une cérémonie en hommage à Notre-Dame et aux pompiers qui sont intervenus durant l'incendie lundi soir. Les soldats du feu ont été longuement applaudis par la foule.

Le ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner, rend hommage aux pompiers qui ont sauvé la cathédrale Notre-Dame devant l’hôtel de ville. Quand ils sont montés sur scène, les soldats du feu ont été accueillis par des applaudissements ininterrompus de la foule pic.twitter.com/I1gME0GaIv — France Bleu Paris (@francebleuparis) April 18, 2019

Une quinzaine de pompiers ont été invités sur scène durant le discours du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. "Ça me donne la chair de poule! ils ont sauvé un grand monument, mais eux affrontent ces dangers là tous les jours.", raconte Ali, venu de Meulin pour la cérémonie.

Les discours de la maire de Paris, Anne Hidalgo, monseigneur Denis Chauvet, recteur de Notre-Dame et Christophe Castaner ont rendu hommage à la cathédrale et aux soldats du feu.

Pour débuter et clôturer la cérémonie, la violoncelliste Armance Quero a interprêté un prélude de la première et troisième suite de Bach. Un extrait de Notre-Dame de Paris de Victor Hugo a été lu par les comédiens Nicolas Lormeaux et Isabelle Carré

"Je suis émue, mais bien"

"Je suis venue sceptique et je repars convaincue" admet Geneviève. Cette retraité a les larmes aux yeux et voix prise par l'émotion après cet hommage. "Je pense que ça peut m'aider à dépasser ce stade de la déstresse, de la peine. Je repars avec de l'espoir" explique-t-elle. "Je suis émue, mais bien."

Des membres de la Croix-Rouge étaient également mobilisés durant l'incendie. 17 véhicules sont venus en renfort des pompiers jusqu'à 4h du matin. "C'est pour nous une grande fierté d'être là", affirme Rodrigo Gardia, chef de secteur à la Croix-Rouge.

Durant son discours, la maire de Paris a déclaré qu'elle allait proposé durant le prochain conseil municipal d'accorder la citoyenne d'honneur de la ville de Paris aux pompiers qui sont intervenus lundi soir.