Les Parisiens vont pouvoir s'allonger sur les pelouses des parcs et jardins dès ce samedi

La Mairie de Paris a précisé les conditions de réouverture des parcs et jardins de la capitale, ce vendredi. Les grilles vont rouvrir dès ce samedi matin et les Parisiens pourront "stationner" sur les pelouses.

On craignait que les parcs et jardins de Paris rouvrent, mais seulement en "mode dynamique". Il n'en sera rien ! Bonne nouvelle, nous allons pouvoir nous asseoir et même nous allonger sur les pelouses des parcs et jardins de Paris qui rouvriront dès ce samedi matin, vient de préciser la mairie de Paris dans une conférence de presse.

Le port du masque recommandé

"L'ensemble des parcs et jardins, dix tronçons de la petite ceinture et la coulée verte" rouvriront samedi matin selon leurs horaires habituels, a expliqué Pénélope Komitès, l'adjointe à la mairie en charge des espaces verts.

Les Parisiens pourront "stationner sur les pelouses, pratiquer des sports individuels comme le yoga et le taï chi et _le port du masque, comme dans tout l'espace public, sera fortement recommandé_", continue l'élue. Des distributeurs de gel hydroalcoolique ont été installés à l'entrée des parcs et du savon sera disposé près des aires de jeux.

Les aires de jeux, justement, seront progressivement rouvertes après "nettoyage et désinfection". Dans les bacs à sable, les prélèvements réguliers habituels vont continuer. Les activités, les manèges ou les balades à poney pour les enfants vont également reprendre.

Les pique-niques pas très raisonnables

Comme dans l'espace public, les rassemblements de plus de 10 personnes restent interdits. Cela sera donc aussi le cas dans les parcs et jardins de la capitale. L'occasion pour la mairie de déconseiller les pique-niques. Ils ne seront pas interdits mais "le port du masque largement recommandé", rappelle Penélope Komitès. Pas pratique pour grignoter en effet…

Des agents municipaux et des médiateurs mobilisés

Pour rappeler les bonnes pratiques, la ville de Paris a mobilisé des effectifs d'agents municipaux et des médiateurs pour intervenir tout au long de ce week-end de Pentecôte, auprès des Parisiens qui devraient se ruer dans les parcs. Des patrouilles dans un objectif de pédagogie, prévient la mairie de Paris.