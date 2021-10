Les paroissiens du Diocèse de Limoges sous le choc des révélations de pédophilie au sein de l'Eglise

Ce sont des hommes qui ne seront jamais attrapés et puis qui récidivent"- Céline, paroissienne de l'église Saint-Michel à Limoges

Sur les bancs de l'église Saint-Michel, les fidèles qui assistent à la messe sont encore sous le choc. Parmi eux, Céline, accompagnée de sa mère, s'interroge sur le principe du secret de la confession. Elle est pour une réforme de la religion catholique et ne s'oppose pas à la dénonciation par les prêtres en cas de violences sexuelles :"Ce sont des hommes qui pêchent comme tout le monde, qui ont des vices, qui sont en liberté et qui ne seront peut-être jamais attrapés, et puis qui récidivent. _Je comprends qu'il faille dénoncer ces prêtes pédophiles puisque ce sont des criminels qui sont en liberté_", avoue cette paroissienne qui accuse le coup.

De son côté, quelques jours après les révélations du rapport Sauvé, qui dénonce plus de 330 000 mineurs victimes d'actes pédophiles au sein de l'Eglise depuis 1950, Martine a du mal à trouver ses mots pour expliquer l'inexplicable. Selon cette croyante, le pardon pour les victimes et les coupables passera par la prière :"Il y a une déchristianisation à la base. On ne regarde plus vers le seigneur et on fait des bêtises. On n'imaginait pas que cela pouvait être dans cette proportion... On est tous pêcheurs alors il faut beaucoup prier pour que les gens suivent le seigneur", insiste Martine.

Dans le diocèse de Limoges, il existe des outils pour lutter contre les actes de pédophilie comme une cellule d'écoute composée de médecins et de magistrats.