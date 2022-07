Les participants du "Tour de France tout nu" n'ont pas pu faire étape à Nantes suite à un arrêté préfectoral

Vous connaissez en cyclisme le Tour de France... Mais connaissez-vous le Tour de France tout nu ? La démarche est sérieuse : sensibiliser à la fragilité des cyclistes sur la route mais aussi sur l'urgence climatique, en circulant dans le plus simple appareil à vélo sur 16 étapes. Sa première édition a démarré vendredi 14 juillet au départ de Rennes... Enfin aurait dû démarrer car un arrêté préfectoral en a empêché les participants. Pour sa deuxième étape, Le Mouvement Nudiste, organisateur de l'évènement avait prévu un démarrage de l'Auberge du Q de plomb à Notre-Dame-des-Landes avant une arrivée à la carrière misery près du jardin extraordinaire à Nantes. Mais leur manifestation a été interdite par un arrêté préfectoral pour trouble à l'ordre public.

11 nudistes ont participé à la deuxième étape du Tour de France tout nu au départ de Notre-Dame-des-Landes. © Radio France - Virginie Vandeville

Quand on est naturiste, on est forcément sensible à la cause écologique

Braver cette interdiction, la question ne s'est même pas posée pour Nathalie, une participante venue exprès d'Angers. "Nous n'embêtons personne. C'est l'expression d'une liberté quelque part." Cet interdiction est même incompréhensible pour Nicolas. "On nous assimile à des délinquants sexuels, cela me choque", d'autant que pour le naturiste de 34 ans, la cause qu'il défend est plus que louable. "Quand on est naturiste, on est forcément sensible à la cause écologique, c'est pour cela que l'on est là, car on est proche de la nature. Quand on est nu, on se rend compte davantage compte de notre propre vulnérabilité, du fait qu'on évolue en harmonie avec la nature donc on a tout intérêt à la préserver et qu'on en fait entièrement partie", précise-t-il.

8 d'entre eux verbalisé

Un argument qui fait mouche pour les 11 cyclistes qui en quelques minutes décident de se lancer. Si vous avez aperçu des cyclistes en tenue d'Adam et leurs voitures-balai, vous avez eu de la chance car leur promenade n'a pas duré longtemps. Ils ont été une première fois arrêtés par des gendarmes coopératifs et escortés en direction de Nantes. Mais une fois au niveau de La Paquelais, une petite commune de Vigneux-de-Bretagne, là le ton a changé avec une autre patrouille. 8 naturistes ont écopé d'une amende de 90 euros avec la menace selon eux d'une garde a vue s'ils poursuivaient leur chemin. Nantes tout nu, ça ne sera donc pas pour cette fois.

Forcément cela fait des déçus à commencer par Jean-François Feunteun, le président du LMN qui circulait là en tant que simple citoyen. "Cette discrimination est insupportable. Avec cet arrêté on veut criminaliser des gens qui manifestent leur opinion, qui usent de leur simple outil. Nous, c'est notre humanuté qui est notre seule arme pacifiste. Le trouble à l'ordre public, je voudrais bien le voir. Cette manifestation existe depuis plus de 20 ans dans d'autres pays dans plus de 200 villes dans le monde. Qu'est-ce que c'est ce pays qui se démarque des autres en voulant interdire systématiquement cette expression qui se passe très bien ailleurs. Il faut qu'on arrête cette nunophobie. Nous dénonçons un pouvoir politique qui use et abuse de son autorité pour empêcher des libertés fondamentales", précise Jean-François Feunteun.

Une petite victoire tout de même. Ils ont réussi à faire 6 km sur les 20 prévus. Mais cela s'annonce compliqué pour la suite, car les arrêtés d'interdiction se multiplient comme à Vixe en Vendée, le départ de l'étape de demain. Idem pour celle en Gironde prévue dimanche. Bref, malgré la fin de la loi interdisant de circuler nu, on n'est pas encore prêt à voir des cyclistes rouler tout nu en France.