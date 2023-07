Les particuliers invités à signaler la présence du moustique tigre en Moselle

Le moustique tigre est présent en Moselle. Il a été signalé à plusieurs reprises l’année dernière et cette année. Le dernier signalement remonte au mois de juillet, chez un particulier au Ban-Saint-Martin, indique l’Agence régionale de santé (ARS) dans un communiqué. Cela ne veut pas forcément dire que cet insecte, vecteur de maladies comme la dengue, le chikungunya ou le zika, est installé massivement dans notre département. C’est justement pour mesurer l’ampleur de son implantation que l’ARS lance une nouvelle enquête de terrain.

"L’idée c’est vraiment de confirmer son installation puisqu’en fait, quand le moustique tigre arrive, au début c’est souvent par une seule femelle qui peut avoir voyagé en voiture avec nous et qui pourrait venir de Strasbourg, de Paris ou du Sud de la France. Ou à l’inverse, on peut avoir toute une population de moustiques tigre déjà implantée, depuis plusieurs semaines, plusieurs années même et on serait passé à côté. Mais là, le système de surveillance par signalement et en parallèle par pièges pondoirs, nous permet d’être assez raisonnables sur le temps d’installation potentiel du moustique tigre. On pense que s’il était installé, il ne le serait que depuis l’année dernière tout au plus, puisque la première année quand il s’installe, il peut être assez discret", dit Florian Vernichon, responsable d'agence chez Altopictus, la société mandatée par l'ARS pour la surveillance du moustique tigre.

Comment signaler la présence du moustique tigre ?

A la différence de la Meurthe-et-Moselle placée en alerte rouge , pour l'instant la Moselle n'est donc pas considérée comme colonisée. Mais pour que l’enquête de terrain soit la plus précise possible, les particuliers sont invités à signaler la présence de ce moustique sur la plateforme signalement-moustique .

Pour apporter la preuve de sa présence, il est recommandé d’y joindre une photo de l’insecte. "L’idéal, même si on ne peut pas forcément le faire, ce serait de le capturer avec un récipient, pour le mettre ensuite au congélateur, le tuer par le froid et ensuite on peut prendre toutes les photos qu’on veut, tranquillement et de façon assez proche. Sinon, on peut le tuer sans trop l’abimer si c’est possible, ou prendre une photo même s’il n’est pas mort, mais souvent cela implique de se laisser piquer, ce qui n’est pas forcément l’objectif quand on a un moustique sur soi", précise Florian Vernichon.

Attention à ne pas confondre le moustique tigre avec une autre espèce. Le moustique tigre est très petit, il mesure environ 5mm. Il a des rayures noires et blanches sur le corps et des taches blanches sur les pattes. "Ce qui aide à l’identifier, c’est son aspect nuisant, son agressivité. C’est-à-dire qu’il va attaquer beaucoup le jour, plutôt en fin d’après-midi et il va nous déranger plutôt quand on est à l’extérieur. Il pique plutôt au niveau du bas du corps, des pieds jusqu’au ventre. Les alentours des chevilles, c’est vraiment sa zone de piqure favorite", dit Florian Vernichon.