Les partis politiques doivent être exemplaires estime Mina Idir

Les affaires Quatennens et Bayou ont mis en lumière les affaires de violences faites aux femmes. Physiques, psychologiques ou sexuelles, elles sont de plus en plus nombreuses a être révélées. Pour l'ancienne secrétaire départementale du PCF de Vaucluse, la situation "affolante".

Avec la libération de la parole, les révélations des affaires de violences faites aux femmes se font de plus en plus nombreuses dans le monde politique. Dernières en date : les affaires Quatennens et Bayou. Interrogée dans le 6-9 de France Bleu Vaucluse Mina Idir estime la situation "affolante". Selon l'ancienne secrétaire départementale du PCF de Vaucluse "un certain nombre d'hommes politiques ne doivent pas avoir un sommeil tranquille en ce moment".

Il y a des affaires où tout le monde savait

Si elle reconnait ne pas avoir eu à subir en personne ce genre de situations, Mina Idir affirme en revanche "avoir recueilli plusieurs témoignages de victimes. C'est quelque chose qui nous déstabilise", ajoutant que "les partis politiques ne sont pas des ilots de pureté. Ils ne sont que le reflet de la société. Mais je suis très exigeante envers la classe politique, car la notion d'exemplarité est essentielle surtout dans une société où le désengagement politique se fait de plus en plus fort."