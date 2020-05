Les passagers des TGV contrôlés en gare d’Annecy

Lundi 11 mai, début du déconfinement et donc réouverture de la gare d’Annecy. En attendant cette reprise en douceur des liaisons ferroviaires, la SNCF a programmé ce weekend (vendredi, samedi, dimanche) trois trains à destination de Paris. Et ce matin, il y avait foule pour monter dans le TGV de 9h32. "Je dois me déplacer car j’ai un deuil dans ma famille", explique un homme. "Moi, je rentre sur Paris, lance une autre voyageuse. J’ai passé mon confinement en Haute-Savoie et lundi je reprends le travail en région parisienne", détaille l’une des du TGV.

Port du masque

Avant de monter à bord, tous les passagers de ce train ont été contrôlés par la police et les agents de la SNCF. "Nous vérifions les identités, les attestations de déplacement mais aussi que les gens aient un motif valable de déplacement (attestation de travail ou raison familiale)", détaille la commissaire Fiona Manenc. Quant au port du masque, pas encore obligatoire (il le sera à compter du 11 mai dans tous les transports en commun), "avec les agents de la SNCF, nous les incitons fortement à en porter un", poursuit la commissaire. La très grande majorité des passagers était équipée. Le TGV et ses voyageurs, assis un siège sur deux, a quitté la gare d’Annecy à l’heure