Les passionnés de voitures de collection au rendez-vous du 25e salon Rétro Berry

Le parc des expositions de Belle Isle à Châteauroux accueillait le 25e salon Rétro Berry ce dimanche 5 décembre. Près de 300 exposants étaient présents pour vendre voitures anciennes et pièces détachées. Parmi eux, Jean-Philippe Madrolle, un "collectionneur compulsif" de voitures anciennes.

Jean-Philippe Madrolle, un collectionneur et passionné de mécanique, possède plus d'une dizaine de voitures anciennes

Le 25ème salon Rétro Berry s'est tenu ce dimanche 5 décembre au parc des expositions de Belle Isle à Châteauroux. La bourse d'échanges est rendez-vous incontournable pour tous les passionnés de voitures de collection. Au moins 300 exposants étaient présents avec des voitures anciennes, motos, solex et pièces détachées.

France Bleu Berry a rencontré un collectionneur de voitures anciennes : Jean-Philippe Madrolle, président du club Les copains de la cox à Saint Maur, une association qui rassemble de nombreux passionnés de la restauration de véhicules.

Le reportage de France Bleu Berry Copier

Jean-Philippe Madrolle et sa vieille Coccinelle des années 70 © Radio France - Justine Claux

Un passionné de mécanique

Si Jean-Philippe Madrolle est venu au salon Rétro Berry, c'est d'abord pour vendre des pièces. À son stand, on trouve deux vieilles Coccinelle des années 70. Mais ce passionné de mécanique est aussi venu dénicher la perle rare. "Des pièces de Coccinelle très anciennes qui ne sont plus fabriquées et qu'on ne trouve que sur ce genre d'événement", précise ce Saint-Maurois.

Au salon Rétro Berry, les exposants vendent notamment des pièces détachées © Radio France - Justine Claux

Ce collectionneur aime surtout retaper lui-même les voitures. "Entretenir les véhicules, les restaurer mais aussi partager cette passion en allant à des meetings à droite, à gauche", raconte-t-il.

Une fois la voiture comme neuve, son autre grand plaisir, c'est bien-sûr de rouler avec. "C'est énorme ! Quand vous roulez avec ces engins, les gens vous font coucou, confie Jean-Philippe. Souvent, les gens nous arrêtent en disant 'j'ai eu la même ou ma grand mère avait la même' et ça, c'est incroyable".

"Je suis un collectionneur compulsif"

Depuis qu'il s'est mis à les collectionner quand il était jeune, Jean-Philippe n'a jamais su s'arrêter. À tel point qu'aujourd'hui, il n'a plus de place dans son garage. "Je suis un collectionneur compulsif, au grand dam de ma femme," plaisante le président du club Les copains de la cox.

Il compte plus d'une dizaine de voitures de collection à son compteur. "J'ai une belle collection, un Combi Split de 1966, une Coccinelle de 63, une Porsche 912 de 1967, une Harley-Davidson, sans oublier les mobylettes". Mais être passionné peut vite coûter cher. Pour une Porsche 912 de 1967, il faut débourser entre 50 à 60.000 euros.

Beaucoup d'exposants vendaient également des motos et des mobylettes © Radio France - Justine Claux

Le 8 mai prochain, le club Les copains de la cox organise un meeting au château des Planches à Saint Maur, après deux ans d'annulation à cause du Covid. Le meeting réunit généralement 200 passionnés d'automobiles et 200 voitures de collection.