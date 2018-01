Comme un grand croche-pied dans la dernière ligne droite : à trois semaines du début des Jeux Olympiques en Corée du Sud, Véronique Pierron s'est fait voler ses précieux patins à glace lundi soir à l'aéroport de Barcelone. Elle rentrait à Font-Romeu où elle s’entraîne depuis de nombreuses années.

"Mes patins, il a fallu six mois pour les réaliser sur mesure à New York." raconte la patineuse de vitesse de 29 ans. "Ils coûtent 2 000 euros et il est désormais trop tard pour faire d'autres parce que ce sont des matériaux qui ont besoin de temps de séchage très longs."

La Catalane (licenciée en Champagne Ardennes) rentrait en avion des championnats d'Europe de short-track à Dresde en Allemagne. "Je fais exprès de mettre ce que j'ai de précieux dans mon bagage à main. Je ne voulais pas abîmer ma médaille et mes patins sont fragiles, c'est mon outil de travail...", dit-elle, très affectée.

"J'irai aux Jeux avec mes anciens patins. Je vais tout faire pour que ça aille."

Pas le choix, Véronique Pierron chaussera ses anciens patins lors des JO: "Ils sont ramollis, il faut que je me réadapte. C'est vraiment embêtant si proche d'une échéance comme celle-ci". Véronique Pierron aussi dû gérer la paperasse pour refaire son passeport au plus vite, mais elle veut garder le moral et aller de l'avant, avec le soutien de ses entraîneurs et de la fédération de patinage de vitesse : "J'ai des gens autour de moi qui vont faire en sorte que je puisse me sentir bien pour ces Jeux".