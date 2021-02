Les pavés des rues Carnot et Magenta dans le centre de Poitiers vont être retirés

Ce 15 février, le Grand Poitiers entreprant le retrait des pavés des chaussées des rues Carnot et Magenta dans le centre de Poitiers, huit ans seulement après leur installation. Dangereux et coûteux, ils seront remplacés par un revêtement en béton désactivé. Les travaux dureront trois mois.

Les glissages sur les pavés mouillés des rues Carnot et Magenta ne seront bientôt qu'un mauvais souvenir. Le Grand Poitiers va les retirer à partir de ce lundi 15 février, pour les remplacer par du béton désactivé. La mairie justifie ce choix par le coût de l'entretien des pavés, 40 000 euros par an, mais la dangerosité des pavés est aussi pointée du doigt.

1 200 mètres carrés de pavés rues Carnot et Magenta de Poitiers seront remplacées dès ce 15 février par du béton désactivé (revêtement composé de granulés installé devant l'ancienne Banque de France par exemple). Le chantier devrait se terminer le 7 mai prochain et coûter 200 000 euros au Grand Poitiers. La communauté urbaine a accéléré les travaux pour profiter de la fermeture des terrasses et ainsi limiter les désagréments pour les bars et restaurants.

Une chaussée dangereuse

Depuis leur installation il y a huit ans, les pavés des rues Carnot et Magenta sont souvent critiqués par les riverains pour provoquer glissades et dérapages. En 2019, le Tribunal administratif de Poitiers a même condamné la ville à indemniser la victime d'une chute à vélo rue Magenta. En 2014 déjà, la mairie avait entrepris un audit pour tenter de diminuer la dangerosité des pavés.

Les travaux ne concerneront pas les trottoirs et permettront la circulation des piétons et l'ouverture des commerces. En revanche, la circulation automobile y sera impossible. Les riverains pourront obtenir des cartes de stationnement le temps des travaux et les bus de ville passant par le secteur s'arrêteront rue des Écossais.