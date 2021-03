PHOTOS - Les pêcheurs de l'Yonne se mouillent pour l'ouverture

Certaines années, il faut du courage pour être pêcheur. Pour l'ouverture, ce samedi 13 mars, les éléments n'étaient pas encourageants : de la pluie, du froid, du vent... Et pourtant, de nombreux licenciés icaunais ont bravé la météo pour prendre position au bord des cours d'eau du département, en ce premier jour de pêche à la truite.

Quand on pêche, on oublie tout le reste (Fabienne)

Au bord d'un rû de Saint-Georges-Sur-Baulche, Fabienne, une infirmière anesthésiste de Chevannes, n'a pas hésité à sortir. La pêche lui permet d'oublier tout le reste. "C'est un loisir excellent pour se vider la tête. C'est certain que je ne vais pas y rester toute la journée par ce temps -là, mais ça fait du bien d'être attentif à nos gestes, d'y réfléchir : ou la truite a-t-elle pu venir se cacher, penser à mettre correctement notre appât. On se concentre sur les obstacles : les branches qu'il y a à la fois en l'air et dans l'eau, parce qu'il y a aussi du bois mort qui flotte ou qui est caché. Et puis, franchement, la nature est belle. Même s'il pleut, ce n'est pas grave, c'est vraiment un échappatoire. Le temps ne s'y prête pas, mais ce n'est pas grave. C'était le jour de l'ouverture donc il fallait y être", raconte cette passionnée. Et est-ce qu'elle a pris quelque chose ? "Non, j'ai rien fait. J'ai cassé deux fois", avoue-t-elle dans un sourire. On l'aura compris, l'essentiel, pour elle, est ailleurs.

L'Yonne compte 16 000 pêcheurs licenciés. © Radio France - Thierry Boulant

L'ouverture de la pêche sous la pluie - le reportage de Thierry Boulant Copier

Un peu plus loin, c'est la même passion qui anime Claude, 72 ans et Henri dit "Kiki", 76 ans. Ces deux retraités n'auraient loupé l'ouverture pour rien au monde. Il faut dire qu'Henri prépare ça depuis une petit moment : "on s'y prépare depuis deux ou trois jours déjà. On y pense, on achète, on bricole, on prépare le matériel... il faut que tout soit prêt", dit-il.

Même les truites on froid (Claude)

Et même si en ce "jour J", le ciel tombe en morceaux, Claude ne se démonte pas : "Ce n'est pas temps pour les pêcheurs, mais on y va quand même", raconte-t-il en riant. "On est courageux ! On y va ! On est tellement bien!", ajoute ce pêcheur. D'ailleurs, il a tout prévu, ou presque : "la casquette, l'imperméable, tout. Il ne nous manque que les gants. Parce que quand on casse pour remonter, ce n'est pas évident".

Et est-ce que ça mord ? "Même les truites, elles ont froid", constate le premier "Pour l'instant, on n'a pas grand chose", concède le second. "Dans cette configuration, déjà, il y a le vent et ce n'est pas bon", expliquent-ils.

Fabienne, infirmière, n'a pas laissé la pluie l'empêcher de faire l'ouverture de la pêche. © Radio France - Thierry Boulant

Ecoutez Fabienne, infirmière et adepte de la pêche Copier

Mais finalement, après deux heures sous la pluie, le bilan de la matinée n'est pas si mauvais selon Claude : "Ça n'a pas mordu à sept heures, mais ça a mordu un peu plus tard. Mais moi, je ne me plains pas, j'ai pris deux truites (qui étaient suicidaire peut-être, je ne sais pas). En tout cas j'en ai pris deux. Par contre, mon copain Kiki n'a pas eu de chance".

Et même si la pluie continue, après un petit casse-croûte, les deux pêcheurs y retournent quand même. C'est comme ça, quand on est mordu.