Les pêcheurs limousins vont retrouver leurs rivières

On en connait qui comptent les heures. Après deux mois de confinement, les pêcheurs à la ligne vont enfin pouvoir retrouver leurs cours d'eau et passer la journée au bord de la rivière.

Il est possible de retourner à la pêche dès lundi matin en Creuse, Corrèze et Haute-Vienne. A condition bien sûr de respecter les règles mises en place par le gouvernement: pas de déplacement à plus de 100 kilomètres de chez soi, et respect absolu des gestes barrières. Ce qui veut dire pas de regroupement de plus de 10 personnes, et maintien des distances sociales avec d'autres participants.

"Les truites sont restées tranquilles depuis le mois de juillet dernier"

"Bien sûr qu'on est impatients, sourit Flavien Lutrat, président de la société de pêche de Saint-Vaury (Creuse). Cette année, on a pu pêcher que 3 jours. L'ouverture de la truite, c'était le 14 mars, et le confinement a été prononcé le 16 au soir. Autant dire que la pratique a été assez réduite !"

"Avec toute l'eau qui est tombée ces derniers jours, les rivières semblent bien se porter. On va bien voir si le confinement a été profitable aux poissons. Après tout, les truites sont restées tranquilles depuis le mois de juillet dernier. La saison avait été fermée prématurément (sur demande des pêcheurs NDLR) à cause de la sécheresse. On espère que cette grande période de repos aura fait du bien à toutes les espèces."

Un gros manque à gagner pour les Fédérations départementales.

On espère que le panier des pêcheurs sera bien rempli, plus que les caisses des Fédérations qui sonnent malheureusement bien vide.

"On a 30 % de recettes en moins, se désole Paul Duchez, le président de la Federation de pêche de la Haute-Vienne. Comme l'ouverture a été vite avortée, eh bien on a pas pu vendre le même nombre de permis de pêche. Habituellement, on fait le plein dans les 15 jours qui suivent l'ouverture, et là ça n'a pas été possible."

"On est un peu inquiets, on espère bien que ceux qui n'ont pas encore pris leur permis vont vite le faire. L'argent du timbre halieutique sert à financer toutes nos actions de gestion et de protection des cours d'eaux. Nous avons 7 salariés à payer à la Fédération de la Haute-Vienne."

Mêmes échos pour la Fédération de La Creuse et celle de la Corrèze, elles ont aussi perdu un tiers de leurs rentrées financières.

Peut-on pêcher en bord de lac ou en bateau ?

Attention , on rappelle que les plages de nos deux plus grands lacs, Vassiviere et Saint-Pardoux restent pour l'instant interdites par crainte de grands rassemblements.

Peut-on aller pêcher partout ? C'est encore malheureusement assez flou: de manière générale, il faut pour l'instant éviter toutes les plages de nos lacs et étangs. Les autorisations vont s'affiner dans les jours qui viennent. Même chose pour la pêche en barque, on ne connait pas encore les endroits et le nombre de participants possibles par bateau.

Pour être assuré d'être en règle, il faut rester seul et cibler les cours d'eaux de première catégorie (rivières à truites), et bien sûr respecter la réglementation de votre département (nombre de captures et taille des poissons).