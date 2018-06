RTE, Enedis et la Fédération pour la pêche et la protection du milieu aquatique en Mayenne viennent de renouveler leur convention de prévention ce vendredi 22 juin. Il s'agit de sensibiliser les pêcheurs au risque d'électrocution. Il y a près de 20.000 km de lignes électriques dans le département.

Laval, France

Les pêcheurs lèvent rarement le nez en l'air, ils sont plutôt concentrés sur leur ligne de pêche. Et pourtant, ils doivent se méfier des lignes électriques, près de 20.000 kilomètres de lignes électriques traversent le département et un certain nombre d'entre-elles passent près des cours d'eau et des rivières.

Une distance de sécurité de cinq mètres

Jusqu'à présent, aucun accident n'a été recensé en Mayenne mais chaque année, en France, des pêcheurs meurent électrocutés. "Il y a un vrai risque d'électrocution", précise le président de la Fédération de pêche de la Mayenne, Jean Poirier, car "les cannes à pêche sont en carbone et _le carbone conduit l'électricité_".

Les cannes à pêche, plus légères, sont aussi de plus en plus longues. Certaines cannes atteignent les 13 mètres de long alors que "certaines lignes électriques sont parfois à six ou huit mètres du sol" précise Gilles Bailleul, directeur régional de RTE. D'après RTE et Enedis, il ne faut pas s'approcher à moins de cinq mètres d'une ligne électrique.

Une distance de sécurité nécessaire car "on peut être électrocuté sans avoir toucher la ligne" explique Gilles Bailleul. Un arc électrique peut se former à côté de la ligne à haute tension. En cas d'électrocution, la mort est souvent instantanée car le courant qui passe dans ces lignes peut monter jusqu'à 400.000 volts.

Un partage de données géographiques pour un carte des zones à risques

Dans le département, déjà une centaine de panneaux d'avertissement, des triangles jaunes, ont été installés près des zones à risques pour informer les 12.500 pêcheurs de la fédération. Avec cette nouvelle convention, RTE et Enedis mettent leurs données géographiques à disposition de la Fédération de pêche de la Mayenne.

"On va fournir un extrait de notre cartographie des réseaux" explique Jean-Luc Alluard, directeur d'Enedis en Mayenne, pour que la Fédération de pêche "puisse l'inclure sur ses cartes que l'on retrouvera sur leur site internet".