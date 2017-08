Les pèlerins de Côte-d'Or de retour de Lourdes

Le pèlerinage 2017 à Lourdes, c'est fini pour la délégation côte-d'orienne ! Les quelque 500 participants de cette année sont revenus ce mardi soir de cinq jours de voyage, et surtout de communion, en présence notamment de l'Archevêque de Dijon, Roland Minnerath.

Un rendez-vous incontournable pour la communauté chrétienne, et encore plus sans doute pour les "malades", qui chaque année font le déplacement jusqu'à Lourdes et sa célèbre grotte, la Vierge Marie est apparue à la sainte catholique Bernadette Soubirous.

25.000 fidèles étaient présents pour ce pèlerinage 2017 - Diocèse de Dijon

Ces malades côte-d'oriens étaient une centaine cette année, pour certains lourdement handicapés, et ont donc été accompagnés par autant de bénévoles, chargés de leur rendre la vie plus facile pendant le pèlerinage. Ces bénévoles, on les appelle les "hospitaliers", pour la plupart des jeunes très impliqués tout au long de l'année dans les différentes paroisses du département et auprès des malades dans les cliniques ou les maisons de retraite.

Pendant cinq jours donc, ils se mettent entièrement au service d'une personnes. Benoît a 22 ans et il est bénévole à Lourdes depuis déjà 6 ans : "c'est un rendez-vous particulier parce c'est un lieu où on est au service gratuitement de personnes malades. On reçoit beaucoup d'elles, ce sont des personnes qui souffrent beaucoup, y compris extérieurement, et qui pourtant portent une joie toute particulière. Je trouve que cette une semaine fatigante physiquement mais qui est très ressourçante."

Heureux de se donner

Fatigante en effet car entre les prières et l'aide aux malades, les journées sont particulièrement longues : "les journées commençaient à 6h45, mon service consistait à prendre en charge un monsieur très lourdement handicapé, sa toilette, l'habiller, et permettre qu'il soit prêt pour petit-déjeuner sereinement. Ensuite, ma mission consistait à amener les différentes personnes malades sur les différents lieux où se déroulaient les célébrations de la journée. C'est compliqué parce qu'on bouge un peu dans tous les sens. Donc je me sens fatigué, oui, mais heureux, on a beaucoup donné, mais il y a une vraie joie à se donner !"

En tout cas pour l'archevêque de Dijon Roland Minnerath, la présence des hospitaliers à Lourdes est une bénédiction. "Je dois dire que ce sont des personnes particulièrement dévouées. Il faut voir qu'ils sont quand mùêe d'attaque très tôt le matin, jusqu'à très tard le soir, pour soigner les personnes, les accompagner, et tout cela se fait dans un très bon esprit. C'est bon pour la société de voir que des gens aiment se dévouer pour les autres."

Ne pas se focaliser sur ce qui nous inquiète

Plus de 25.000 pèlerins venus du monde entier se sont rendus à Lourdes cette année. Autant de fidèles chrétiens réunis au même endroit, pour dialoguer, échanger, et surtout, comme le dit Monseigneur Minnerath, s'encourager mutuellement, en ces temps particulièrement troublés : "bien sûr, tout le monde porte les soucis de ce qui se passe dans le monde. Pendant que nous étions là-bas, il y a eu les attentats de Barcelone et de Cambrils, et puis ailleurs, mais il ne faut pas non plus se focaliser uniquement sur ce qui nous inquiète, il faut aussi avoir des raisons d'être chacun dans sa vocation, et heureux de continuer en aidant les gens à mieux supporter les ennuis qui leur arrivent. C'est très important de pouvoir offrir aux personnes des lieux de ressourcement spirituel. On en a tous besoin, et le fait d'être là à s'encourager mutuellement, c'est vraiment important pour l'année qui vient."