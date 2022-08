Pèlerinage du 15 août : pèlerins et malades sont de retour à Lourdes

Lourdes retrouve pèlerins et malades. Après deux ans marqués par le covid-19 et les restrictions sanitaires, 4 500 fidèles sont attendus entre le 11 et le 16 août. Un chiffre qui reste encore en dessous de celle d'avant la pandémie. En 2019, Lourdes avait enregistré son record de fréquentation avec 7 000 pèlerins.

Le retour des malades à Lourdes

En 2020, les malades ont été privés de pèlerinage en raison de la situation sanitaire. En 2021, 300 ont fait le déplacement jusque Lourdes. Cette année, 450 personnes malades et handicapées seront accueillies. "C'était pour nous un des points majeurs de ce 149ème pèlerinage", précise Michel de Verneuil, président de l'Hospitalité Notre-Dame du Salut.

Un pèlerinage également marqué par le retour des fidèles étrangers

80 chrétiens d'Orient sont notamment inscrits. Michel de Verneuil et les quelques 2 000 hospitaliers se réjouissent de cette dynamique. Le président de l'Hospitalité Notre-Dame du Salut l'affirme même : "Les fidèles sont très motivés à l'idée de retrouver leur pèlerinage". Malgré tout, le contexte sanitaire cette année restait assez incertain et certains pèlerins ont attendu le dernier moment pour s'inscrire. Des inscriptions qui n'ont pas pu être honorées pour des raisons d'organisation. Les hospitaliers ont d'ores et déjà en tête le pèlerinage de l'année prochaine. Ce sera le 150ème et les fidèles sont attendus en nombre.