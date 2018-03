Samer, France

Miroir After Affects. C’est un album de chansons. Treize titres très éclectiques. On y trouve de l’acoustique, de l’électro, du hip-hop et même des rythmes un peu musette. C’est un album assez festif et ensoleillé, où l’on parle d’amour, de vie, de voyages ou encore de sujets de société comme la pollution ou les attentats. Un bel album, à écouter sans a priori. Ceux qui l’ont déjà acheté - pour tout dire un peu par pitié au départ - ils ont été bluffés, à l'écoute. Ils en redemandent, pour offrir à des proches.

l'album "Miroir after affects" est disponible à la vente et sur les plateformes de téléchargement légal.

Cet album a été entièrement écrit par les pensionnaires, lourdement handicapés, de la Maison d’accueil spécialisée de Samer, dans le Boulonnais. Depuis trois ans, une dizaine de ces adultes, accidentés de la vie, participent à des ateliers d’écriture. Ils sont coachés par l’un des animateurs de la maison, qui est musicien. Johnny est un ancien des villages vacances du VVF et il s’éclate au milieu de ses nouveaux pensionnaires. Avec lui, pas question de fabriquer des colliers de nouilles, si les pensionnaires veulent des chansons. Peu à peu, ils sont passés de l’écriture à la mise en musique, et puis ils ont voulu enregistrer leur album. Des artistes locaux sont venus prêter leur voix et leurs arrangements. C’est une cabine de douche qui servait de studio !

Un album qui n'est pas un gadget

Depuis son ouverture, il y a trois ans, la Maison d’accueil spécialisée de Samer cherche à réveiller le potentiel de ses pensionnaires. Et cet atelier y participe largement. Ainsi, Jean-Louis, l’un des auteurs les plus assidus, s’est complètement révélé dans l’écriture, au point qu’il n’a plus besoin d’aller voir la psychologue. L’essentiel pour lui est d’être regardé comme les autres, comme un Homme.

Il y a désormais un projet de clip. L’argent récolté par la vente des CD va servir à le financer. Certains artistes, présents aux côtés des pensionnaires, sont partants, de même que les enfants des écoles de Samer. Le clip est indispensable pour passer un cap et être visibles sur les réseaux sociaux. En attendant, le CD est disponible à l’achat (10 euros) et en téléchargement légal sur Deezer ou Spotify, notamment.