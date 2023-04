Les PEP 50 demandent "la protection" de la justice

Depuis 2021, l'association manchoise les PEP 50, a été reprise en main. La directrice de la fédération nationale des PEP assure la mission d'administratrice déléguée car il fallait mettre de l'ordre dans la gestion financière de la structure: absence de comptabilité, dettes atteignant environ 4 millions d'euros... Le directeur général de l'époque a été licencié pour faute grave. L'association a même porté plainte.

Sauver 350 emplois

La nouvelle équipe chargée de sauver l'association a passé toute l'année 2022 à tenter d'y voir plus clair sur la trésorerie des PEP 50, à la dérive depuis 2019. Elle s'est rendue à l'évidence qu'il était nécessaire de déposer un dossier de protection de la justice, ce qui a donc été fait ce mardi 4 avril. Le tribunal de Coutances dira d'ici la fin du mois s'il accepte ce dossier, ce qui permettrait de disposer du temps nécessaire pour sauver l'association, maintenir ces activités éducatives à destination des jeunes, et pérenniser les 350 emplois qu'elle représente dans la Manche.

Vente de biens immobiliers pour venir à bout de la dette

Pour se sortir de cette situation d'endettement, l'équipe en place a déjà vendu son centre de vacances de Montmartin et en a mis un second en vente : le Miramar, à Saint-Germain-sur-Ay. Parallèlement, elle tente d'obtenir du Conseil départemental une renégociation de la convention de prise en charge des mineurs non accompagnés, pour être mieux rémunérée car aujourd'hui, l'association perd de l'argent dans cette mission.