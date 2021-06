Les Périgourdins appelés à donner leur sang avant l'été

Il manque des poches de sang en Nouvelle-Aquitaine, le cri d'alerte est lancé par l'établissement français du sang qui organisait ce mercredi 9 juin une collecte à Périgueux. Dans la région, ils ont seulement 10 jours de stock, soit 7.000 poches alors qu'il en faudrait 10.000.

Selon l'EFS, les gens sont moins mobilisés depuis mi-mai et depuis le déconfinement alors que toutes les opérations ont repris dans les hôpitaux. Il y a plus de besoins et moins de stocks.

Des dons principalement sur rendez-vous

Il faut désormais prendre rendez-vous pour pouvoir donner son sang en raison du contexte sanitaire. Ce mercredi matin, les créneaux n'étaient pas complets à Périgueux, une première selon l'EFS qui accepte quand même les Périgourdins qui viennent spontanément. L'établissement français du sang estime que les collectes dans les entreprises mobilisent trop peu, en cause notamment le télétravail. La Dordogne est le troisième département de Nouvelle-Aquitaine à le plus donner son sang, derrière la Gironde notamment, avec près de 18.000 prélèvements par an.

La journée mondiale des donneurs est prévue ce lundi 14 juin

De nouvelles collectes sont organisées ce jeudi 10 juin à la Cité Administrative de Périgueux. Il reste plus de la moitié des créneaux disponibles.

Ce lundi 14 juin, pour la journée mondiale des donneurs, une collecte est organisée à la salle des fêtes de Thiviers.