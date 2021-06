Les supporters périgourdins espèrent vivre l'Euro de football en terrasse

Dès mardi, les bleus affrontent l'Allemagne pour leur premier match de l'Euro de football : les supporters de Dordogne espèrent pouvoir suivre cette rencontre et les suivantes depuis la terrasse des restaurants et bars du Périgord. Pour le moment, la Préfecture n'a pas publiée de protocole pour les soirs de matchs : les restaurateurs ne savent pas s'ils peuvent installer des télévisions supplémentaires ou des écrans géants sur leurs terrasses. La préfecture indique qu'un protocole sera diffusé dans les prochains jours : "on a toujours pas les directives de la préfecture, comme d'habitude, ils vont nous dire ça 24 heures avant, et ça sera trop tard pour louer un écran géant, si on ne peut le faire" regrette Eric Tydgadt, gérant du Café de la Place, à Périgueux. Toutefois, la décision diffusée par la préfecture sera une directive nationale, qui ne différera pas du reste de la France.

Eric Tydgadt, le gérant du Café de la Place à Périgueux, espère pouvoir louer un écran géant. © Radio France - Thibault Delmarle

Mathéo, Kilian, Anatole et un autre Mathéo sont en terrasse ce jeudi 10 juin et espèrent bien pouvoir suivre les matchs des bleus en terrasse : "on pourrait voir les matches entre copains et autours d'une bonne bière, ça peut être sympa" imagine déjà l'un d'eux. "Regarder le match tout en s'hydratant, ça peut vraiment être parfait" poursuit l'un de ses copains. Mais pas question de se laisser abattre s'il n'est pas possible de se retrouver en terrasse. La bande de potes se retrouvera chez l'un d'eux, et ne se laissera se déshydrater non plus.

Mathéo, Kilian, Anatole et Mathéo en terrasse, en pleine préparation des premiers matchs de l'Euro de football. © Radio France - Thibault Delmarle

Sur la table juste à côté, Hugo, Audain et Romain s'adonne à la même activité, en profitant du soleil, eux aussi prévoient les soirées foot en terrasse : "j'aimerais bien qu'on puisse venir, c'est des moments entre amis, ça fait toujours plaisir" imagine l'un d'eux. "On voudrait profiter ensemble, surtout pour la victoire de la France !" prédit un autre.

Au restaurant "Au Bureau" de Boulazac, les télévisions sont installées depuis toujours et diffuseront donc tous les matchs de l'Euro en salle, mais le gérant doit respecter la limitation du nombre de clients "mais la jauge, ce n'est pas 50% des places disponibles, mais 50% de la capacité en fonction de la taille de la salle". Seul un nombre limité de clients pourra donc suivre les matchs depuis ce restaurant de Boulazac.