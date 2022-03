Les périgourdins généreux pour l'Ukraine

Apres l'appel lancé par Jean Francois CROS, restaurateur à Boulazac, la municipalité de Coulouniers-Chamiers a ouvert un local prêté par Périgord Habitat. Et dès ce mercredi matin, les bénévoles et les donateurs se sont succédé. Les plus matinaux étaient même là avant l'ouverture pour être prêts à recevoir tout le monde.

Parmi les les bénévoles, Harry, un jeune retraité de France Bleu Périgord, Patrick et Gisèle © Radio France - Valérie Déjean

Devant le local, les voitures s'arrêtent, les coffres pleins de vêtements, couvertures, nourritures. A l'intérieur, Jean-Francois CROS passe son temps au téléphone . L'entreprise alimentaire SODIGEL lui propose de venir faire le plein de denrées alimentaires, le camping " Le Grand Dague" à Atur lui donne une quarantaine de couvertures.

Les couvertures en provenance du camping du Grand Dague © Radio France - Harry Sagot

Mais il y a aussi tous les anonymes qui viennent proposer des vêtements, même des manteaux en fourrure comme Elisabeth de Périgueux, de quoi manger ou des couches et des petits pots pour bébé achetés par Patricia de Marsac , si sensible au sort des petits nés durant cette période de guerre.

Gisèle fait le tri, bénévole sur sa commune, elle n'a pas hésité une seconde. Le maire de Coulounieix-Chamiers Thierry Cipierre s'engage. S'il manque des choses au moment de partir, la commune les fournira .

La collecte se poursuit jusqu'à jeudi prochain dans de nombreuses communes de Dordogne. Le 11 mars le conseil départemental de Dordogne rassemblera tous les dons et les stockera avant de confier la distribution à des ONG internationales pour l'acheminement au plus près des réfugiés.