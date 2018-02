Depuis quelques semaines le #balancetonhopital charrie des propos peu amènes sur les hôpitaux de France et de Navarre. Au CHU de Nîmes, on a décidé de réagir en lançant jusqu'à la semaine prochaine le #fierdemonhopital.

Depuis quelques semaines on note l'apparition d'un #balancetonhopital pour dénoncer les conditions d'accueil dans les hôpitaux de France et de Navarre. Au début une blague mais qui a viré rapidement à la mise en cause des personnels. Ceux du CHU de Nîmes ont décidé, eux aussi sur les réseaux sociaux, de réagir avec le #jaimemonhopital.

Notre hôpital, une aventure humaine. On en est fier

Balancetonporc, bientôt balance ton voisin et ces derniers jours balancetonhopital. L'époque se porte en balance ton. Et à Carémeau, même si on est pas concerné par des messages désagréables pour ne pas dire dégradants, on a souhaité réagir avec le #jaimemonhopital.

Une contre-campagne sur les réseaux sociaux

Chaque jour sur les réseaux sociaux comme Facebook les personnels de Carémeau y vont de leur petit message sous les # jaimemonhopital ou fierdemonhopital. La réponse des personnels de l’hôpital de Nîmes à une campagne balancetonhopital qui -disent-ils- ne fait pas avancer le service public et le service rendu aux patients.

Le CHU Nîmes-Carémeau, on en est fier.

L’hôpital de Nîmes n'a pas été touché par le #balancetonhopital

Le CHU de Nîmes n'a pas été victime de messages "désagréables" sur le net. L'ensemble de la communauté hospitalière Nîmoise a tenu être associé à la contre campagne #jaimetonhopital.

Eric Dupeyron, directeur général du CHU de Nîmes.