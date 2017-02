Les personnels du collège Albert Calmette de Limoges ont besoin de renforts

Une trentaine de personnes ont manifesté ce mercredi après-midi devant le rectorat à Limoges. Des enseignants, des surveillants et plusieurs agents du collège Calmette déplorent un manque de moyens et de personnels. D'autant que le nombre d'élève est toujours plus important chaque année.

"Des moyens humains pour nos élèves !" Les pancartes et les banderoles ont fleuri ce mercredi après-midi sur les grilles du rectorat à Limoges. Une trentaine d'enseignants, de surveillants et d'agents du collège Albert Calmette se sont rassemblés vers 14h pour dénoncer le manque de moyens et de personnels.

"La situation n'est plus tenable"

Dans ce collège classé en REP (Réseau d'Education Prioritaire), le nombre d'élèves a sérieusement augmenté ces dernières années. A la rentrée 2009, ils étaient 370 inscrits contre 650 cette année. Une classe de plus est annoncée pour la rentrée en septembre 2017. "La situation n'est plus tenable," déplore Aurélie Pouget, enseignante de français et de latin. "Les salles sont désormais trop petites. On a même été contraints de supprimer des salles de stockage pour en faire des salles de classes".

Le CPE arrive avec du travail le matin et ne peut pas le finir le soir parce qu'il a été sollicité toute la journée, sans arrêt. C'est un poste clé !

D'autant que, d'après la CGT, le collège Albert Calmette est le seul établissement classé REP ne bénéficiant que d'un poste de CPE.

Trois ans de pétitions

Pour la troisième année consécutive, une pétition a été adressée au rectorat pour faire obtenir un "demi-poste" de Conseiller principal d'éducation (CPE). Mais toujours rien à l'horizon. Conséquence pour Anne-Lise Fouetillou, une surveillante : "les conflits entre élèves sont de plus en plus difficiles à gérer sans le soutien d'un CPE supplémentaire."

C'est pesant pour nous et même pour eux ! Il faudrait vraiment quelqu'un d'autre pour encadrer les élèves. Cela leur ferait du bien

Pénurie générale

Infirmiers, documentalistes, conseillers d'orientation et agents d'entretien : eux aussi aimeraient bien recevoir du renfort. "Des outils pédagogiques ont également disparu," déplore Véronique Dubuis, professeure de maths et secrétaire académique de la CGT Educ'Action :

Avec la réforme du collège, l'assistant pédagogique qui intervenait en classe a été supprimé. Ce sont des conditions d'étude qui se sont dégradées pour nos élèves et des conditions de travail dégradées pour nous aussi

Le rectorat répond que la carte des moyens est toujours en discussion et qu'elle sera établie à l'issue d'un Comité technique académique au mois de mars. Ce mercredi, les manifestants n'ont pas été reçus mais le rectorat leur a proposé une autre date en milieu de semaine prochaine pour faire le point sur la situation.