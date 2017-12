Rennes, France

A peine installée à table, Bernadette s'est emparée du micro pour entonner des chants de Noël. Cela fait trois ans qu'elle passe Noël avec l'association Les Petits Frères des Pauvres. "Vous auriez dû me voir l'an dernier, j'ai chanté 12 chansons d'affilée !", s'exclame-t-elle. Comme beaucoup de bénéficiaires qui se sont manifestés auprès de l'association, ou qui ont été signalés par les maisons de retraite, elle est venue trouver un peu de chaleur humaine en ce 24 décembre. "On a beaucoup de personnes âgées qui sont seules, explique Chantal Fontaine, qui a organisé le repas cette année. Avec les familles qui sont de plus en plus éclatées à travers la France, c'est compliqué".

Cette solitude, Marie la vit de plein fouet :

Je déjeune avec les Petits Frères des Pauvres car je n'ai pas de famille, à part quelques cousins lointains avec qui je n'ai pas de liens. Dimanche soir, j'irai peut-être à la messe, sinon je serai seule chez moi

Pour d'autres, c'est une mauvaise santé qui complique les retrouvailles avec la famille. "Avec mon mari, nous sommes tous les deux handicapés donc on ne peut pas se déplacer, ça isole forcément, explique Madeleine, sa béquille posée contre sa chaise. Pour permettre à chacun de participer aux festivités, l'association met donc en place des chauffeurs et un système de covoiturage pour amener tout le monde à bon port.

Des bénévoles aux petits soins

Pour égayer ce Noël, les bénévoles ont concocté comme chaque année un menu aux petits oignons : "on a un kir pétillant, offert par le collège qui nous loue la salle, un tartare de saint-jacques, un parmentier de confit de canard, et une mandarine-nougat en dessert !"

Au-delà du repas, c'est aussi l'occasion de retrouver les personnes rencontrées au Noël précédent. "Ça permet de retrouver des gens qu'on ne côtoie pas tous les jours, ça nous fait voir un peu de monde", explique Madeleine. L'animateur de la journée a bien l'intention de les faire aussi danser et chanter, au son de son accordéon, tout au long de l'après-midi. Dès le début du repas, certains ont entonné leurs classiques.

"C'est une ambiance très festive, on a des personnes à mobilité relativement réduite qui arrivent à se lever et faire quelques pas de danse ! ajoute Claudie, bénévole depuis 20 ans. C'est vraiment la journée où on oublie tous ses ennuis de santé, ses problèmes, et tout le monde est joyeux !"

Sur les tables, des petits cartons avec des messages pour les fêtes laissées au personnes âgées. Ils ont été réalisés par des élèves de 6ème. "C'est aussi ça qui est bien avec les Petits Frères des Pauvres, indique Michelle, qui a été bénévole pendant 25 ans avant de devenir bénéficiaire. Ça lie les différentes générations !"