Les personnes handicapées de Vaucluse demandent aux candidat(e)s à la présidentielle de tenir leurs promesses

Les personnes handicapées de Vaucluse rappellent aux candidats et candidates à l'élection présidentielle qu'elles représentent en France 23 millions de voix. Mercredi, les handicapés et leurs aidants étaient place de l'Horloge sous le portait des 12 candidat(e)s avec leurs fauteuils roulants, canne de malvoyant ou béquille pour demander une réelle prise en compte du handicap. Ces personnes handicapées estiment que les candidats ne parlent pas du handicap et que souvent les promesses ne sont pas tenues.

Colère et même revendications depuis 40 ans

Léliane Vallat se bat depuis des années pour la reconnaissance des droits de sa fille en fauteuil roulant. Elle était encore place de l'Horloge car elle est "très en colère". Elle calcule : "je suis aidante de ma fille depuis 50 ans. On manifeste depuis 40 ans Je trouve insupportable d'être encore là aujourd'hui. J'avais espoir avec la loi de 2005. On revendique encore les mêmes choses qu'il y a 40 ans, ca suffit ! Il faut que les candidats et candidates à l'élection présidentielle proposent une véritable reconnaissance aux personnes handicapées"

On est considérés comme de la crotte" Julien, fataliste en béquille

Face aux portrait des candidats, Julien Periot est appuyé sur sa béquille. Il interroge avec fatalisme : "est-ce que vous avez entendu parler des personnes handicapées dans cette campagne?" On est bien obligé de lui répondre non. Le jeune homme regrette que les 12 millions de personnes handicapées et les 11 millions d'aidants ne soient pas mieux considérés. "On est fatalistes. On représente... de la crotte, voila".

Verbiages et promesses non tenues des candidat(e)s

A Sorgues, Alain Chatain, malvoyant a eu du mal à prendre le train car il est mal voyant. Il n'a pas d'illusion sur le handicap dans la campagne électorale : "ils vont en parler mais ce sera de la politique, du verbiage, des paroles en l'air pour endormir tout le monde". Dans son fauteuil roulant, Valérie Arnaud, handicapée a lu les programmes : "oui il y a des projets dans les programmes mais ce que nous voulons c'est que les promesses soient tenues; on entend régulièrement que le handicap est une grande cause nationale mais les choses avancent très peu".

Principale demande, la mobilité pour se déplacer comme tous les citoyens : "on rencontre déjà suffisamment de difficultés dans la vie : les cabinets de mon médecin, de mon kiné, de mon dentiste ne sont pas accessibles". La manifestation des handicapés était d'ailleurs prévue devant le palais des papes comme toutes les manifestations à Avignon mais c'est impossible d'y accéder en fauteuil roulant.