Les personnes handicapées encore largement privées de baignades dans les lacs de Haute-Savoie

Seulement deux plages de Haute-Savoie arborent le label Tourisme et Handicap, et proposent des aménagements et équipements adaptés: Excenevex en bordure du Léman, et Saint-Jorioz sur la rive ouest du lac d'Annecy, où la secrétaire d'état Sophie Cluzel a effectué une visite ce mardi.

Tout autour de nos lacs savoyards, les plages sont bondées. Les vacanciers profitent des joies de la baignade, des balades au bord de l’eau, des plaisirs nautiques. Mais si vous regardez bien, il y a bien peu de personnes handicapées parmi ces estivants.

Et pour cause, seules quelques plages leur sont accessibles, en fauteuil notamment, et deux seulement possèdent le label tourisme et handicap.

L’une à Excenevex sur les bords du Léman, la seconde à Saint-Jorioz sur la rive ouest du lac d’Annecy.

Saint-Jorioz où s'est rendue cet après-midi la secrétaire d’état chargée des personnes handicapées. Ecoutez le reportage de Marie AMELINE

"Ce n'est pas normal que des personnes handicapées doivent parcourir 45 km pour aller se baigner"-Sophie Cluzel Copier

C'est énorme, pour la première fois depuis qu'elle est en fauteuil, ma fille a eu le droit à des vraies vacances

Depuis Paris où elle habite avec sa famille, Latifa a choisi Saint-Jorioz en cherchant sur internet une commune avec le label Tourisme et handicap. Depuis presque deux ans, sa fille Sarah se déplace en fauteuil et jusqu'à cette semaine ne s'était plus baignée.

"On a l'impression d'être sur une petite moto qui flotte sur l'eau"-Sarah, 16 ans, handicapée motrice Copier

Sophie Cluzel a également visité le cercle de voile de Sevrier pour ses activités handivoile.