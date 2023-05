Les personnes séropositives pourront intégrer les marins-pompiers de Marseille

Il s'agit de mettre fin mettre fin à des "discriminations par principe" qui duraient depuis les années 80 . Le ministre des Armées a annoncé, lundi 8 mai dans les "Quatre Vérités" de France 2, que les personnes séropositives pourraient bientôt devenir militaires. Sébastien Lecornu a "pris un arrêté qui va revoir l'ensemble des critères d'aptitudes pour rentrer dans les forces armées" , afin de modifier une règle en vigueur depuis les années 1980.

ⓘ Publicité

"Avoir le VIH ne sera plus un critère de discrimination par principe"- Sébastien Lecornu

"J'ai pris un arrêté qui va revoir l'ensemble des critères d'aptitude pour rentrer dans les forces armées", a déclaré le ministre qui était questionné sur le fait que les personnes séropositives ne peuvent pas intégrer la gendarmerie ou le corps militaire des sapeurs-pompiers ou des marins-pompiers concernant la ville de Marseille (et qui compte plus de 2000 hommes et femmes).

Un arrêté qui sera publié dans "les jours qui viennent"

L'arrête sera publié "dans les jours qui viendront" et s'appliquera à la "gendarmerie, les sapeurs-pompiers de Paris et de Marseille, et l'ensemble des forces armées" selon les précisions de Sébastien Lecornu*.*

Sébastien Lecornu explique que cette mesure d'exclusion qui valait jusqu'à présent "n'était pas que discriminatoire". Selon lui, "le service de santé des armées avait parfois quelques peurs notamment pour nos militaires qui servaient en opérations extérieures". Depuis, poursuit-il, "un boulot remarquable a été fait avec les associations, notamment "Aides", pour faire évoluer les protocoles thérapeutiques qui permettent de nous assurer désormais qu'avoir le VIH ne soit pas un critère discriminant pour rentrer dans les forces armées et c'est une bonne chose".

Une mesure justifiée par l'amélioration des traitements contre le VIH

La décision du ministre des Armées s'explique notamment par l'amélioration des traitements contre le VIH. Désormais, les personnes séropositives ont une charge virale indétectable et ainsi ne transmettent pas le VIH. Ce sera d'ailleurs une condition sine qua non pour intégrer les forces armées : elles auront l'obligation de suivre un traitement adapté, précise à franceinfo l'entourage du ministre.

Fin novembre 2022, cette discrimination à l'embauche visant les personnes vivant avec le VIH, le virus responsable du sida, avait déjà été levée pour les policiers.