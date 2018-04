Près de 200 étudiants se sont rassemblés ce lundi 9 avril 2018 sur le campus de Grenoble pour se prononcer sur les prochaines actions à mener. Ils ont voté majoritairement pour une prolongation du blocage du site Stendhal et Arts et Sciences Humaines, et une occupation du bâtiment Simone Veil.

Isère, France

Les partiels approchent et les blocages se poursuivent à l'université de Grenoble pour protester contre la réforme de l'université. De quoi créer quelques inquiétudes chez certains étudiants. L'entrée du bâtiment Stendhal (Langage et arts du spectacle) était encore bloquée ce lundi. Des étudiants ont accroché des banderoles sur place et une assemblée générale s'est tenue à la mi-journée sur les lieux.

Entre 100 et 200 personnes étaient présentes pour cette nouvelle réunion étudiante. Ils ont majoritairement décidé de maintenir le blocage des bâtiments Stendhal et Arts et Sciences humaines. Des étudiants ont également voté une occupation du bâtiment Simone Veil (enseignement de Sciences humaines et sociales). Ils souhaitent aussi bloquer le bâtiment où ont lieu les cours déplacés. La prochaine assemblée générale doit se tenir le jeudi 12 avril.