Les Petit Frères des Pauvres cherchent des bénévoles dans le Var et les Bouches-du-Rhône pour les fêtes

Les périodes de fête sont souvent des moments difficiles pour les personnes âgées isolées. Chaque année les Petits Frères des Pauvres s'attache à prendre soin d'eux. D'après l'association, aujourd'hui en France, 530.000 personnes âgées de 60 ans et plus sont en situation de mort sociale et deux millions sont isolées des cercles familiaux et amicaux. Noël est la période où la solitude est davantage ressentie, c'est pourquoi l'association à besoin de vous. Elle lance donc un appel pour trouver des bénévoles à Marseille, près de Toulon et Hyères.

À Marseille, Les Petits Frères des Pauvres ont besoin de bénévoles pour rendre visite et partager un repas au domicile d’une personne âgée qui ne peut ou ne souhaite pas sortir les 24 ou 25 décembre.

Près de Toulon, plus précisément au Coudon, il s'agirait de conduire les invités à un repas de Noël collectif et les ramener ensuite à leur domicile.

À Hyères, l'association a besoin de bénévoles pour aider à la préparation et participer à un repas collectif de Noël ainsi qu'amener des colis de Noël et partager un moment convivial au domicile d'une personne âgée.

Vous pouvez contacter l'associatio n au 04.91.18.55.55 ou au 06.87.85.16.02.