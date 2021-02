Les petites entreprises de l'Yonne veulent que les restaurants rouvrent pour la pause déjeuner

Les petites entreprises de l'Yonne par le biais de leurs syndicats, demandent à ce que certains restaurants rouvrent pour permettre à leur personnel d'avoir un vrai déjeuner. C'est une question d'égalité de traitement entre les salariés des grandes entreprises et ceux des petites.

Une pause déjeuner dans sa voiture

"En ce moment, les grandes entreprises disposent toujours de leurs restaurants pour leur salariés, la crise sanitaire n'a pas changé fondamentalement les choses", explique Christian Duchet le secrétaire général de la fédération du bâtiment de l'Yonne," dans le BTP , il y a beaucoup de petites entreprises de 4 ou 5 salariés parfois moins, qui n'ont pas les moyens d'avoir de telles structures", poursuit-il, "alors ces gens mangent à midi dans leur voiture pour être à l'abri, car en ce moment il fait froid".

Déjà mis en place dans le Loiret

L'idée ce serait que des entreprises signent avec des restaurateurs volontaires une convention pour ouvrir le midi d'une façon strictement encadré . Ce dispositif a déjà été mis en place dans l'Aveyron par exemple ou plus prêt de nous dans le Loiret.

Dans l'Yonne, les syndicats patronaux et l'union des métiers et des industries de l'hôtellerie (UMIH) sont déjà montés au créneau il y a 15 jours, mais la décision de la préfecture se fait attendre. " Ça s'est fait très facilement dans d'autres départements", regrette Emmanuelle Miredin, secrétaire générale de la confédération des petites entreprises de l'Yonne, " et en Bourgogne Franche-Comté, ça ne se fait toujours pas, On ne comprend pas pourquoi. On ne demande pas que tous les restaurants rouvrent, juste quelques uns de façon très encadrée."

La situation pourrait se débloquer cette semaine, la fédération du bâtiment à rendez-vous mercredi après-midi en préfecture.