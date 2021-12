Les petits frères des pauvres à la recherche de bénévoles dans le Gard

Jean-Philippe Fesquet. Responsable d'équipe Gard des Petits frères des pauvres Gard invité de France Bleu Gard Lozère

L'antenne nîmoise des petits frères des pauvres a du annuler son repas traditionnel mais ses bénévoles se rendront eux mêmes les 23 et 24 décembre, un repas de traiteur en main, chez des personnes isolées de plus de 50 ans. Les petits frères des pauvres n'ont qu'une seule antenne dans le Gard, et ils sont à la recherche de bénévoles.

Jean Philippe Fesquet, le responsable d'équipe de l'antenne nîmoise de l'association nous en parle sur France Bleu Gard Lozère.

Pour ceux et celles qui souhaitent envoyer leurs dons aux Petits Frères des Pauvres :

Petits Frères des Pauvres

6, rue Salomon Reinach

30000 NIMES

06 30 28 85 91.