Les Petits Frères des Pauvres ont fait la tournée de Noël à Limoges auprès des personnes âgées isolées

Joëlle, bénévole, rend visite à Sylvie, les bras chargés de paquets. C'est elle qui fait le Père Noël auprès des personnes âgées isolées et précaires. 50 personnes sont accompagnées à Limoges par l'association et ses 40 bénévoles. En France, plus de deux millions de personnes n'ont plus de lien avec leur famille selon l'association.

Cadeaux et buches glacées pour la tournée

"Sinon, qu'est-ce que tu racontes Sylvie ?" demande Joëlle. "J'ai mal" répond-elle. Sylvie avait le bras dans le plâtre à cause d'une de ses chutes. C'est pour cette raison qu'elle n'a pas pu assister au repas de Noël organisé vendredi dernier, avec les autres membres de l'association. À la place, ce sont les bénévoles qui se déplacent chez elle et lui offrent son cadeau.

"Alors comme je sais que tu aimes les fleurs, je t'en ai pris une petite, et puis un autre petit cadeau comme ça" lui donne Joëlle. Sylvie ouvre le papier cadeau et découvre des petits pots de confitures. Mais manque de chance, Sylvie n'aime pas trop ça... Pour se rattraper, la bénévole lui montre la buche glacée qu'elle a ramenée : "Il y a le choix : chocolats, fruits rouges, et praliné". Sylvie choisit praliné.

Tenir compagnie aux personnes isolées

Joëlle et Sylvie se connaissent depuis trois ans, depuis que la femme de ménage a alerté les Petits Frères des Pauvres de la situation de Sylvie. C'est d'ailleurs le deuxième Noël consécutif qu'elles passent ensemble. "L'année dernière, on avait été manger au local de l'association. Et puis après, on avait été voir les illuminations de Noël" se rappelle Joëlle. Elle rajoute : "C'est que les Noëls, il n'y en a pas eu beaucoup. Sylvie n'a pas eu une vie facile quand même".

Sylvie ne parle pas facilement de sa vie, mais elle raconte avoir été, très jeune, internée à l'hôpital psychiatrique, avoir fumé sa première cigarette à dix ans et avoir perdu beaucoup de membres de sa famille. Les visites de Joëlle sont précieuses pour elle. Mais la bénévole doit déjà partir. "On va y aller, il faut qu'on continue" l'avertie Joëlle. Il lui reste encore quatre autres personnes à voir pour sa tournée de Noël.